Taylor Swift Kejutkan Penggemar dengan Ajak Travis Kelce ke Panggung di Konser London

ERA.id - Taylor Swift membuat terkejut para penggemar dan publik saat konser hari ketiga di London, Inggris. Ini lantaran ia mengajak kekasihnya, Travis Kelce naik ke atas panggung.

Dilansir dari Daily Mail, Senin (24/6/2024), momen tersebut terjadi saat transisi setlist Taylor Swift ke “Tortured Poets Department”. Travis kemudian naik ke atas panggung dengan setelan jas berwarna hitam dan topi panjang warna senada.

Ketika Travis naik ke atas panggung, seluruh orang yang berada di stadion tersebut langsung bersorak heboh. Terlebih ketika Travis ikut berakting dan menggendong Taylor Swift menuju kursi.

Taylor Swift kemudian ganti baju dibantu dengan dancer, dan Travis berakting merias wajah sang kekasih. Ketika semua sudah selesai, sebelum Taylor berjalan jauh untuk menyanyikan lagu “I Can Do It With Broken Heart”, ia berbalik dengan memberikan kecupan tanpa menyentuh kepada Travis.

Momen Travis Kelce tampil di konser Taylor Swift ini sontak mencuri perhatian publik. Terlebih ini menjadi pertama kalinya bagi Taylor Swift mengajak pria yang ia pacari mengambil bagian untuk tampil dalam konsernya.

“Sejarah baru tercetak, mereka terlihat luar biasa,” komentar netizen di X.

“Ini sangat lucu, Travis tampaknya laki-laki yang sangat tepat untuk Taylor,” ucap yang lain.

“Omg ini sangat ikonik, mereka sangat lucu,” tambah yang lainnya.