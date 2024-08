Kanye West Nyindir Taylor Swift Lagi di Album Terbaru, Kini Nama Travis Kelce Ikut Terseret

ERA.id - Kanye West belum lama ini resmi merilis album terbarunya yang bertajuk "Vultures Vol 2". Pada album barunya ini Kanye kembali memberikan sindiran untuk Taylor Swift.

Sindiran tersebut terdapat pada lagu berjudul “Lifestyle”, yang dinyanyikan Kanye West bersama Ty Dolla Sign dan Lil Wayne. Pada salah satu liriknya ia menyindir Taylor Swift dan menyeret kekasihnya, Travis Kelce.

“I twist my Taylor spliffs tight at the end like like Travis Kelce,” bunyi lirik lagu tersebut, dilansir dari Page Six.

Taylor Swift sendiri tampaknya tidak ambil pusing terkait sindiran Kanye West terhadapnya dan sang kekasih. Ia tidak memberikan tanggapan apa pun dan masih disibukkan dengan konser The Eras Tour.

Sementara itu, Kanye West terhitung sudah tiga kali merilis lagu yang berisi sindiran terhadap Taylor Swift. Sebelumnya ia menyindir Taylor lewat lagu “Famous” yang dirilis 2016 dan “Carnival” yang dirilis Februari 2024 lalu.

Permasalahan antara Taylor Swift dan Kanye West sendiri sudah berlangsung cukup lama, tepatnya mulai dari acara MTV VMA 2009. Di acara itu Taylor Swift meraih penghargaan Best Female Video untuk lagu “You Belong With Me”.

Namun, saat Taylor Swift memberikan pidato kemenangannya, Kanye West naik ke atas panggung, merebut mikrofon, dan mengatakan Beyonce yang layak memenangkan penghargaan dibanding Taylor. Sejak itu Taylor dan Kanye terlibat perang dingin yang tak berkesudahan.