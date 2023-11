Setelah Sukses Gelar Konser di Jakarta, Coldplay Sumbang Kapal Pembersih Sampah untuk Sungai Cisadane

ERA.id - Setelah sukses menggelar konser di Jakarta, Coldplay menyumbang kapal pembersih sampah bernama Neon Moon II untuk sungai Cisadane. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram The Ocean Cleanup.

Grup musik asal Inggris ini nampaknya sangat peduli terhadap kondisi lingkungan di Indonesia.Donasi kapal pembersih sampah itu bertepatan pada pelaksanaan konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu, 15 November.

Coldplay mengirim kapal pembersih sampah itu untuk mengatasi masalah lingkungan di Sungai Cisadane. Ini merupakan kapal pencegat (interceptor) kedua yang dirilis atas kerja sama The Ocean Cleanup dan Coldplay.

Coldplay (Foto: Instagram/@theoceancleanup)

"Coldplay terus membantu misi kami untuk membersihkan perairan dari sampah plastik, dengan melayarkan interceptor kedua, Interceptor 020, alias Neon Moon II, yang akan ditugaskan di Sungai Cisadane di Jakarta," tulis akun Instagram @theoceancleanup.

Interceptor 020 akan berkontribusi dalam menanggulangi sekitar 1000 ton plastik yang dibuang melalui Sungai Cisadane ke Laut Jawa setiap tahunnya. Ini akan menjadi Interceptor kedua yang dikerahkan di Indonesia. Penerapan tersebut menunjukkan komitmen The Ocean Cleanup untuk mengatasi masalah polusi plastik di Indonesia dan Asia Tenggara bersama dengan mitra penting di tingkat nasional dan lokal serta operator.

Sungai Cisadane termasuk dalam daftar sungai prioritas bagi pemerintah Indonesia dan Pembersihan Samudera. Adanya Interceptor 020 diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus meminimalkan sampah yang masuk ke laut.

Diketahui, Coldplay sukses menghibur penggemarnya di Indonesia setelah mengadakan konser selama satu hari di Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu malam kemarin. Coldplay harus menunggu 25 tahun untuk melakukan konser di Indonesia. Dalam konser tersebut Chris Martin dan kawan-kawan mampu membuat penggemarnya takjub.

Total lagu yang dibawakan Coldplay di Jakarta sekitar 15 lagu lebih. Beberapa lagu hitsnya pun dibawakan seperti "Paradise", "The Scientist", " Something Just Like This", "Yellow" dan beberapa lagu populer lainnya.