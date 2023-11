Profil Leon Dozan, Anak Willy Dozan dan Betharia Sonata yang Terlibat Kasus Penganiayaan

ERA.id - Profil Leon Dozan saat ini sedang menjadi sorotan publik, anak dari aktor laga Willy Dozan ini diduga melakukan penganiayaan kepada kekasihnya yang bernama Rinoa Aurora Senduk. Kabar ini pertama kali viral di media sosial karena wanita tersebut memutuskan untuk bersuara tentang kabar buruk yang sedang menimpanya.

Rinoa merekam dirinya yang sedang dipiting pria yang diduga Leon Dozan di parkiran mobil. Ketika itu, Leon juga sempat mengucapkan kata-kata yang menghina polisi.

“Oh mau dilaporin? Nggak apa-apa, nggak takut. Polisi aj*g, polisi ng*td,” teriak Leon ke arah kamera yang digenggam Rinoa.

Dalam unggahan tersebut, sejumlah luka lebam di tangan dan di bagian kaki wanita yang diduga Rinoa juga terlihat jelas. Bahkan sifat Leon Dozan yang temperamen juga terlihat saat ia mengejar Putri Dirgantara 2020 tersebut ke toilet wanita.

Profil Leon Dozan

Leon Dozan adalah putra Willy Dozan dari pernikahannya dengan penyanyi Betharia Sonata. Leon Dozan lahir dengan nama lengkap Mochammad Leon Rahman Dozan, pada 27 Juli 1997.

Leon Dozan cukup terkenal, karena dirinya pernah masuk sebagai semifinalis di ajang Boys & Girls Teen Star pada tahun 2013 yang lalu. Parasnya yang tampan juga menjadikannya selebgram yang memiliki banyak pengikuti hingga 1,1 juta di Instagram.

Leon Dozan diketahui pernah bersekolah di SMA Cenderawasih I Jakarta dan kuliah di Universitas Prof. Dr. Moestopo di jurusan S-1 Ilmu Komunikasi.

Bahkan, pria 26 tahun ini juga sudah malang melintang di dunia hiburan Indonesia dengan menjadi bintang film di sejumlah judul film, FTV, hingga series, antara lain Duel: The Last Choice yang disutradarai langsung oleh sang ayah, Tari Kematian, Love is Magic, 7 Manusia Harimau hingga Anak Jalanan.

Rinoa Aurora Senduk sudah memviralkan kasus ini di salah satu grup Facebook. Rinoa sendiri diketahui merupakan warga Kawanua yang saat ini tengah membangun karier di Ibu Kota Jakarta.

Diketahui, Rinoa Aurora Senduk merupakan lulusan SMA di Tomohon, Sulawesi Utara pada tahun 2023 ini. Nama Rinoa mulai populer setelah berhasil meraih gelar Putri Dirgantara Sulawesi Utara tahun 2020.

Rinoa Aurora (Instagram @rinoaaurora)

Awal Mula Perkenalan Leon dan Rinoa

Dikutip dari salah satu sumber, karier Rinoa berawal sebagai model dan pageant sebelum akhirnya berhasil terjun ke dunia akting. Pertama kalinya, Rinoa terjun akting karena iseng mengikuti casting film 'Lokananta'. Selanjutnya, Rinoa mulai semakin populer karena bermain memerankan sebagai Yalova di 'Si Doel The Series'.

Leon Dozan pertama kali mengenal Rinoa Aurora Senduk saat dirinya ditunjuk sebagai juri di sebuah acara ajang pencarian bakat di Sulawesi Utara. Namun, alih-alih berkenalan secara langsung, awal perkenalan keduanya ternyata berawal melalui platform TikTok.

Alasan Leon Dozan menyukai Rinoa karena keduanya merasa sama-sama memiliki kecocokan. Keduanya sempat terkesan sama-sama “bucin” hingga mempunyai love language yang sama, yakni physical touch. Setelah menjalani hubungan selama setahun pacaran, keduanya diduga sudah menyelesaikan hubungannya tersebut karena kekerasan yang dilakukan Leon kepada Rinoa.

Demikianlah ulasan tentang profil Leon Dozan, putra aktor laga Indonesia, Willy Dozan, yang tersandung kasus penganiayaan.

