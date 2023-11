Sujud di Bandara Setelah Konser Coldplay di GBK, Aksi Chris Martin Jadi Sorotan: Dia Merasa Indonesia Cuan Banget

ERA.id - Aksi vokalis Coldplay, Chris Martin yang sujud di bandara setelah konser bertajuk 'Coldplay Music of the Spheres World Tour'di Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu (15/10/2023). Aksinya ini menjadi sorotan apalagi banyak penonton Indonesia yang menyaksikan konser tersebut.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @lambe_turah, terlihat Chris Martin bersujud di bandara saat hendak menuju pesawat. Bahkan, pelantun lagu "Paradise" ini bersujud di lantai bandara. Chris Martin yang mengenakan pakaian serba hitam ini melepaskan topi saat hendak berjalan ke dalam pesawat.

Chris Martin sujud (Foto: Instagram/@lambe_turah)

Unggahan itu mendapatkan beragam komentar dari netizen.

"Fix dia merasa Indonesia CUAN BANGET," komentar akun @afr****_

"Ini namanya sujud syukur, pasti dalam hatinya Indonesia sangat berkesan buat dia dan dia kepengen lagi," kata akun @rhya_zu****

"Dia sujud syukur karena selamat dari yang demoin konser dia." lanjut akun @wikech****

Diketahui, Coldplay sukses menghibur penggemarnya di Indonesia setelah mengadakan konser selama satu hari di Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu malam kemarin. Coldplay harus menunggu 25 tahun untuk melakukan konser di Indonesia. Dalam konser tersebut Chris Martin dan kawan-kawan mampu membuat penggemarnya takjub.

Aksi kocak Chris Martin membawakan pantun saat Coldplay juga menjadi sorotan. Ditengah penampilannya, pria berusia 46 tahun ini langsung menyapa penggemarnya menggunakan bahasa Indonesia. Sembari memainkan keyboard, Chris Martin mengatakan dirinya ingin mengungkapkan pantun jenaka.

Hai Jakarta. Aku ingin membacakan pantun," kata Chris Martin yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia.

"Hari selasa, ujian fisika. Biar belajar, biar lulus. Apa kabar kota Jakarta. Boleh dong pinjam dulu seratus?," lanjutnya.

Mendengar pantun yang diucapkan Chris Martin, seketika seluruh para penonton langsung tertawa. Apalagi kalimat 'Boleh pinjam dulu seratus' menjadi candaan yang tengah populer di Indonesia.

Total lagu yang dibawakan Coldplay di Jakarta sekitar 15 lagu lebih. Beberapa lagu hitsnya pun dibawakan seperti "Paradise", "The Scientist", " Something Just Like This", "Yellow" dan beberapa lagu populer lainnya.