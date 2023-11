Anaknya Tora Sudiro Dilamar Oleh Kekasih dengan Super Romantis, Mieke Amalia: Terharu Banget

ERA.id - Anak Tora Sudiro dan Anggi Kadiman, Nabila Sudiro, baru saja dilamar oleh sang kekasih, Muhammad Ivan Lubis setelah menjalin hubungan selama 8 tahun pada Selasa (21/11/2023).

Ivan melamar Nabila Sudiro dengan cara yang sangat romantis. Tak hanya Tora Sudiro, Mieke Amalia juga langsung terharu usai mengetahui anak sambungnya dilamar oleh sang kekasih.

Nabila Sudiro membagikan kabar bahagia ini kepada sang ayah melalui video call. Tora Sudiro memperlihatkan foto tangkapan layar Nabila Sudiro yang memamerkan cincin yang tersemat di jari manis. Sebagai ayah kandung, suami Mieke Amalia memperlihatkan raut wajah senang usai mengetahui bahwa putrinya telah dilamar.

Dibagian caption-nya, Tora Sudiro mengungkapkan rasa bahagianya karena sebentar lagi punya mantu. Tora Sudiro nampaknya sudah tak sabar untuk menjadi kakek dari cucunya kelak.

Nabila Sudiro dilamar (Foto: Instagram stories/@nabilasudiro)

"So happy for you kaka Bila," tulis Tora Sudiro, dikutip dari akun Instagram @t_orasudi_ro.

Kabar bahagia itu ditanggapi oleh Mieke Amalia. Ia mengaku terharu usai mengetahui putri sambungnya segera menikah.

"Ahhh terharu banget akuuuhh, selamat kakak Bila @nabilasudiro dan bang Ivan @muhammadivann. Bismillah lancar sampai hari H nanti ya," tulis Mieke Amalia.

Tak hanya Mieke Amalia, sejumlah artis juga mengucapkan selamat karena Nabila Sudiro resmi dilamar oleh kekasihnya.

"Sampai juga diharinya yaaa," tulis Gading Marten.

"Congratulations," kata Stevi Item.

"Congrats Bilaa survive sampai akhir hayat." ungkap Uus.

Momen lamaran itu juga dibagikan di akun Instagram Nabila Sudiro maupun Muhammad Ivan. Ivan bekerja sama dengan para kerabat dengan membawakan poster bertuliskan 'Will You Marry Me?' (Maukah Kau Menikah Denganku).

Dalam video itu, Ivan memperlihatkan momen saat memberikan cincin dan berlutut dihadapan Nabila Sudiro. Hingga akhirnya, Nabila Sudiro menerima lamaran dari Muhammad Ivan. Kisah cinta mereka akhirnya berakhir bahagia dan berlabuh ke pelaminan.