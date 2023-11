Apa Itu Dorothea? Begini Penjelasannya dan Juga Spekulasi Netizen

ERA.id - Akhir-akhir ini, istilah dorothea viral dan menjadi sebuah tren di media sosial TikTok. Alhasil, banyak pengguna TikTok yang penasaran dan mencari tahu apa itu dorothea.

Pada umumnya, istilah dorothea digunakan dalam konten bertema sahabat. Dalam konten tersebut, konten kreator akan berkisah atau mengunggah foto atau video dirinya dengan orang istimewa yang dianggap sebagai dorothea-nya.

Selanjutnya, konten tersebut akan diiringi dengan latar lagu “dorothea” yang dinyanyikan Taylor Swift. Lantas, apa arti dorothea dan mengapa istilah ini memiliki hubungan yang kuat dengan makna persahabatan?

Apa Itu Dorothea?

Mengutip The Bump, Dorothea merupakan nama anak perempuan asal Yunani. Nama ini berasal dari kata Theodora, yang menggabungkan kata Yunani "doron" yang artinya “pemberian” dengan "theos" yang artinya “Tuhan”. Dengan demikian, arti dorothea adalah “pemberian dari Tuhan” atau “karunia Tuhan”.

Di negara-negara Barat, ejaan nama Dorothea lebih umum disebut Dorothy. Nama ini populer sebagai salah satu tokoh utama dalam novel dan film musikal The Wizard of Oz, Dorothy Gale.

Taylor Swift (Instagram @taylorswift)

Pada saat ini, mayoritas generasi muda mengenal nama Dorothea lewat lagu Taylor Swift. Lagu “dorothea” termasuk dalam album bertajuk evermore yang dirilis pada tahun 2020 lalu.

Dalam pernyataannya terkait album evermore di media sosial, Taylor Swift menuliskan bahwa Dorothea merupakan gadis yang meninggalkan kota kecilnya untuk mengejar impian di Hollywood. Lagu “dorothea” berkisah tentang apa yang terjadi saat Dorothea kembali ke kota masa kecilnya dan bertemu lagi dengan sosok yang ditinggalkan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam situs Call Me Fred Radio, “dorothea” berkisah tentang seseorang yang merindukan sosok bernama Dorothea. Dulu mereka biasa bermain dan bersenang-senang bersama, tetapi pada saay ini Dorothea sudah terkenal dan satu-satunya cara untuk bisa memandangnya adalah melalui layar.

Melalui lagu “dorothea”, tokoh utama hendak menyampaikan kepada Dorothea bahwa meski sudah tidak sedekat dulu lagi dan jarang berkomunikasi, mereka masih memiliki ikatan yang kuat. Dia juga tetap peduli dan selalu berharap yang terbaik untuknya. Dia ingin Dorothea memahami bahwa dirinya selalu ada untuk menjadi tempat pulang maupun safe place-nya.

Spekulasi Makna Dorothea dalam Lagu Taylor Swift

Pada dasarnya, Taylor Swift tidak memberitahu secara spesifik tentang sosok Dorothea yang ada dalam lagu ini. Namun, para fans memiliki spekulasi bahwa Dorothea adalah Selena Gomez, salah satu sahabat baik Taylor sejak lama.

Sebab, The Wizard of Oz adalah film masa kecil favorit Selena Gomez. Selain itu, beberapa lirik lagu “dorothea” juga diyakini merujuk pada karakter pelantun lagu “Lose You to Love Me” tersebut.

Jika menilik makna lagu “dorothea” dan sosok yang dipercaya menjadi sumber inspirasinya, tentunya tidak heran jika tren dorothea yang sedang viral di TikTok dihubungkan dengan persahabatan.

Banyak konten kreator yang berkisah tentang hubungan dengan sahabatnya yang sudah jarang berkomunikasi. Namun, jika sang sahabat memerlukannya, mereka akan selalu ada di sisinya. Sebagaimana halnya hubungan karakter utama dalam lagu “dorothea” dengan Dorothea.

Nah, itulah penjelasan tentang apa itu Dorothea, sebagai pengguna TikTok, apakah Anda sudah berkisah tentang sahabat Anda dalam bentuk konten?

