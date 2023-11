Segera Dinikahi Tiko Aryawardhana, Bunga Citra Lestari Ngaku Susah Move On dari Ashraf Sinclair: Bangkit Tanpa Melupakan

ERA.id - Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dengan Tiko Aryawardhana berhasil menarik perhatian publik. Menjanda selama tiga tahun, BCL memutuskan untuk menikah lagi pada Desember 2023 di Bali.

Memutuskan untuk menikah lagi, bukan berarti hal ini membuat janda anak satu ini bisa move on dari Ashraf Sinclair. Ia mengaku berusaha bangkit dan meminta doa agar rencana hidupnya bisa berjalan dengan baik.

"Insya Allah doain ya teman-teman. Kalau kita punya keinginan sesuatu yang baik, ya Insya Allah ada jalannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan jantung aku tenang ya hari itu," ujarnya, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

Pelantun lagu "Kecewa" ini menyadari hidupnya menjadi rapuh usai ditinggal selama-lamanya oleh Ashraf Sinclair. Menurutnya, tidak mudah melupakan sosok Ashraf Sinclair.

"Bukan move on, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, menurut aku luka seperti ini tuh sampai kapan pun nggak akan pernah bisa move on," bebernya.

Langkah ini dilakukannya dengan bersedia menikah bersama Tiko Aryawadhana, tanpa melupakan Ashraf Sinclair.

"Tapi, bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali tanpa melupakan," imbuhnya.

Meski sakit ditinggal Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya, bintang film My Stupid Boss ini belajar ikhlas dan membuka lembaran baru bersama pasangan baru. Selain itu, ia juga memikirkan kebahagiaan putranya, Noah Sinclair.

"Kata orang hidup dengan rasa sakit. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan rasa sakit itu dan membuat memori baru yang bahagia," tuturnya.

"Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa terus bahagia," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen mendukung BCL untuk menikah lagi. Namun, sebagian netizen kecewa dengan keputusan penyanyi berusia 40 tahun.

"Agak kasian jadinya sama pasangan dia yg sekarangCinta unge abis di Ashraf sisa nya hanya melanjutkan hidup, bahkan dia udh beli tanah pemakaman di samping Ashraf," tulis akun @lysy_matcha******

"Jangan ada yg nyinyirin !!! Dia berhak bahagia… masih muda masih butuh pendamping hidup. Semandiri apapun wanita pasti butuh sandaran utk berkeluh kesah," komentar akun @purnamasari.****

"Kalian kira kehilangan suami pendamping itu tidak sakit ..... hey teramat sakitttttttt ..... bukan karen birahi bukan karena nafsu tapi kita butuh teman untuk cerita .. stop hujan stop berkata tidak baik." lanjut akun @malikach*****

Kabar penyanyi BCL dan Tiko Pradipta Aryawardhana segera menikah pada Desember 2023 di Bali menjadi perbincangan publik. Bahkan, BCL dan sang calon suami tetangga yang masih tinggal satu lingkup RT.

Hal ini terungkap dari Ketua RT tempat tinggal mantan istri mendiang Ashraf Sinclair dan Tiko, Mahmud. Sayangnya, Mahmud tak memberitahu kapan tanggal pernikahan BCL dan Tiko yang diselenggarakan di Bali.

Mahmud mengungkapkan pelantun lagu "Kecewa" dan Tiko sudah mengajukan pengantar pernikahan yang ditujukan untuk KUA Pasar Minggu pada 15 November lalu. Dalam surat pengantar pernikahan itu, perempuan berusia 40 tahun dan Tiko meminta agar pernikahan berlangsung di KUA Bali.

Sayangnya, Mahmud tak memberitahu kapan tanggal pernikahan BCL dan Tiko yang diselenggarakan di Bali. Kala itu, surat pengantar pernikahan diwakilkan oleh saudara BCL maupun Tiko. Pihak saudara mereka menyerahkan beberapa berkas agar dibuatkan surat rekomendasi numpang nikah di Bali.

Mahmud mengatakan Tiko sosok pria sederhana dan masih tinggal bersama orang tuanya. Ia merasa kedekatan janda anak satu ini dan Tiko masih wajar, karena keduanya sama-sama belum memiliki pasangan.

Kabar ini berawal dari Asep Ahmad Umar, Lurah Pejaten Barat, Jakarta Selatan membenarkan rencana Bunga Citra Lestari yang akan segera menikah. Asep tak menjelaskan secara rinci mengenai kapan dan lokasi BCL menggelar pernikahan tersebut. Namun, KUA Pasar Minggu mengungkap BCL dan Tiko akan menikah di Bali.

Sebelumnya, kedekatan penyanyi berusia 40 tahun dan Tiko sempat menjadi perbincangan publik. Ia hadir saat perayaan acara ulang tahun BCL pada 22 Maret 2023. Melalui Instagram pribadinya, BCL membagikan foto bersama sang anak, Noah dan keluarga besarnya.

Kemudian di tengah foto orang tua dan keluarga besar, terlihat ada Tiko Aryawardhana yang bergabung dalam foto tersebut. Netizen banyak yang gagal fokus dengan kedekatan BCL dan Tiko. Sehingga banyak netizen menduga Tiko sudah mengisi ruang hati BCL setelah ditinggal selamanya oleh Ashraf Sinclair.