Tanggapi Hebohnya Peserta MasterChef yang Menang Selalu Chindo Hingga Latar Belakang Pendidikan, Jawaban William Gozali Tuai Kontroversi: Adu Domba

ERA.id - Chef ternama William Gozali atau Willgoz menanggapi soal hebohnya peserta MasterChef Chindo yang dianggap selalu menang dalam kompetisi. Bahkan, pemenang MasterChef season tiga ini menyinggung soal latar belakang yang membuat peserta memenangkan kompetisi masak tersebut. Pengakuannya itu menuai kontroversi dan netizen merasa banyak kejanggalan.

Kontroversi ini berawal dari menjadi juara MCI Season 11 pada Minggu (26/11). Belinda berhasil mengalahkan Kiki dalam acara kompetisi masak tersebut. Belinda berhasil mendapatkan skor tinggi usai merampungkan tantangan di ronde satu dan tiga MCI Season 11. Belinda meraih total skor sepuluh poin lebih tinggi dari pesaingnya.

Akan tetapi, kemenangan Belinda Christina di MCI Season 11 justru menimbulkan kekecewaan netizen. Tak sedikit, netizen merasa juri keliru dalam pemilihan juara yang disematkan untuk Belinda. Salah satunya adalah Belinda tidak bisa memotong daging lamb atau domba hingga dibantu Kiki di babak Grand Final.

Penonton menilai Kiki yang menjadi juara 2, lebih pantas menyandang gelar MasterChef Indonesia daripada Belinda. Hingga akhirnya, netizen ramai-ramai mengaitkan acara kompetisi memasak ini dengan isu keturunan chindo (Tionghoa - Indonesia). Banyak netizen yang memberikan plesetan acara MCI ini menjadi MasterChef Chindo.

Melalui akun Instagram stories-nya, William Gozali mengungkapkan dirinya sebenarnya tak mempedulikan hal tersebut, meski dirinya juga keturunan Tionghoa dan pemenang MasterChef season 3

Willgoz (Foto: Twitter)

"Menanggapi pemenang MasterChef itu dari awal sekarang Cindo jujur, gue nggak peduli, walaupun gue Cindo," ujarnya, dikutip dari akun Twitter X @UR970901.

Willgoz mengatakan perspektif pribadi tentang mengapa para juara MCI dari musim pertama didominasi oleh Chindo. Meski pernyataannya tidak diterima netizen, Willgoz tidaj mau ambil pusing.

"Karena the way i said dan waktu gue disana ya memang pure competition nggak ada yang disetting nggak ada yang diapa. Tapi gue yakin kalian pasti tetap mikir ya kan lu menang dari sana, pasti lu bilangnya nggak settingan jadi gue nggak mau debat itu, ini mungkin gue bisa salah juga," jelasnya.

"Gue nggak mau debatin hal yang itu kepercayaan masing-masing lu bisa percaya apa nggak. It's totally up to you. Gue nggak mau buang energi gue untuk debatin hal yang itu udah balik lagi ke kepercayaan masing-masing," sambungnya.

Willgoz memberikan alasan mengapa banyak Chindo yang terus menang MCI. Menurutnya, mereka memiliki kualitas bagus dalam latar belakang pendidikan.

"Ini menurut gue, yang Chindo itu punya background culinary school, sedangkan yang bukan itu gak punya background culinary school. Walaupun punya, levelnya agak berbeda," imbuhnya.

Ditambah lagi, banyak peserta MCI yang Chindo dibekali pendidikan dari luar negeri. Menurutnya, hal ini berpeluang bagi peserta untuk memenangkan gelar MasterChef.

"Mungkin yang Chindo dibekali dengan pendidikan, dan punya kesempatan sekolah di luar, ya masa gak boleh? Dan mungkin dia punya knowledge dan menjadi bekal yang dia bawa ke kompetisi," tuturnya.

Sebelum masuk MasterChef Indonesia, Willgoz mengaku dirinya kursus pendidikan di sekolah elit. Meski begitu, semua peserta berhak mengikuti MCI, meski tidak ada latar belakang pendidikan tentang dunia kuliner.

"Jadi ya kalau menang mau gimana gitu? Cuma memang lucu, menang lagi Chindo. Terus kalau ada yang nanya berarti gue culinary school dong bisa menang? Gue bisa bilang iya, dan nggap apa gitu," tuturnya.

"Ini kan cara masak, seenggaknya semua level bisa masuk, termasuk yang punya background di culinary school," tambahnya

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Pernyataan dari Willgoz dianggap mengundang kontroversi dan memperkeruh suasana.

"What? Blunder bnget, lu rendahin pendidikan kuliner dalam negri donk ya, seolah2 yg paling enak yg di luar negri gitu, ampun deh," komentar akun @put****_

"Jangan ke gocek sama wilgoz. wilgoz itu mencintai keributan. udah itu aja," tulis akun @Pury*****

"To**l lu, MCI itu kompetisi masak blok bukan lomba adu background Lu ! Percuma Lu background sekolah masak tapi skill lu kalah sama abang jual nasi goreng !!." kata akun @Mahardi522*****

"Will mending lu diem bae wkwk, yg lu bahas poinnya kemana, coba bahasannya lebih ke skill, attitude, leadership blunder mulu." ungkap akun @Angkasa******