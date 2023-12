Belinda Dianggap Terpaksa Jadi Juara MCI 11 dan Kiki Langgar Aturan, Kini Kredibilitas Juri Dipertanyakan

ERA.id - Kemenangan Belinda sebagai juara MasterChef Indonesia (MCI) Season 11 menjadi perbincangan publik. Banyak dari mereka yang mempertanyakan kredibilitas MCI, karena mereka merasa Kiki yang mendapatkan gelar juara pertama.

Seiring berjalannya kabar tersebut, kini beredar CV yang diduga milik Kiki di media sosial. Akun Twitter @goodghan menduga jika MCI season 11 terpaksa memenangkan Belinda. MCI dikenal sebagai ajang memasak amatir. Sementara, Kiki merupakan seorang chef profesional.

"BREAKING: Belinda diduga terpaksa jadi juara karena kecolongan nembusin executive chef (Kiki) ke MCI 11 yang notabene kompetisi memasak amatir," tulis cuitan akun tersebut.

Selain itu, Chef Arnold kedapatan merespons unggahan orang yang memperlihatkan CV diduga milik Kiki. Namun, Chef Arnold tidak membenarkan sekaligus membantah kabar tersebut. Hingga akhirnya, banyak netizen mempertanyakan kredibilitas di MCI season 10, termasuk juri.

"Menurut gw udah bagus kemarin diem aja. Sekarang netijen malah makin mempertanyakan kredibilitas semua yang terlibat dlm show tersebut," katanya.

Akun itu mengaku meragukan CV Kiki dan Belinda. Sebab, bisa saja CV beredar dimedia sosial merupakan hasil editan atau rekayasa digital.

"Jujur gw meragukan informasi CV Kiki & belinda tersebut, karena keliatan template banget, apalagi semua orang bisa pake Canva sekarang. Akun Chef Arnold sendiri isinya juga cuma spill-spillan alias bola liar yang gak jelas," lanjutnya.

Selain itu, akun itu heran dengan Kiki yang belum mencantumkan diri sebagai sebagai juara 2 di MCI season 10.

"Apa jangan-jangan bener ya?Soalnya gak kayak peserta lain, Kiki kayaknya belum sempet ganti bio jadi runner up MCI 11. Entahlah," katanya.

Selain CV, Chef Arnold juga membuat cuitan yang membahas soal diskualifikasi. Sehingga, akun itu menduga jika acara MCI season 10 memang sengaja settingan.

"Tapi yawis lah, gw gak mau terlalu ambil pusing. Kayaknya Chef Arnold mau berbaik hati buat bocorin sedikit bahwa "kita emang se-settingan itu, jadi yaudah yuk berhenti ribut. I agree, and that's okay," cuitan selanjutnya.

"Semoga ini bisa jadi penutup keributan dari topik sebelumnya, ya. Chef Arnold katanya juga mau bikin Live klarifikasi bareng Kiki & Belinda." lanjutnya

Belinda yang berhasil mengalahkan Kiki dalam acara kompetisi masak menuai kontroversi. Belinda berhasil mendapatkan skor tinggi usai merampungkan tantangan di ronde satu dan tiga MCI Season 11. Belinda meraih total skor sepuluh poin lebih tinggi dari pesaingnya.

Akan tetapi, kemenangan Belinda Christina di MCI Season 11 justru menimbulkan kekecewaan netizen. Tak sedikit, netizen merasa juri keliru dalam pemilihan juara yang disematkan untuk Belinda. Salah satunya adalah Belinda tidak bisa memotong daging lamb atau domba hingga dibantu Kiki di babak Grand Final.

Penonton menilai Kiki yang menjadi juara 2, lebih pantas menyandang gelar MasterChef Indonesia daripada Belinda. Hingga akhirnya, netizen ramai-ramai mengaitkan acara kompetisi memasak ini dengan isu keturunan chindo (Tionghoa - Indonesia).

Banyak netizen yang memberikan plesetan acara MCI ini menjadi MasterChef Chindo. Tak hanya itu, kredibilitas juri MCI 10, Chef Arnold, Chef Renatta dan Chef Juna juga ikut dipertanyakan netizen.