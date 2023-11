Dikritik Usai Pakai Kata Pribumi Saat Ucapkan Selamat untuk Belinda dan Kiki MasterChef Indonesia, Chef Arnold Langsung Revisi

ERA.id - Chef Arnold mencuri perhatian usia mengunggah ucapan selamat kepada Belinda dan Kiki di Twitter atau X. Seperti diketahui, Belinda merupakan juara 1 MasterChef Indonesia seasoan 11, sedangkan Kiky merupakan juara kedua.

Melalui cuitannya tersebut, Chef Arnold membagikan fotonya bersama Belinda dan Kiky. Ia pun mengucapkan selamat lebih dahulu kepada Belinda, yang sebelumnya tak disangkanya akan menang.

"Belinda congrats! Kamu sudah bener-benr push yourself till the very end. Beberapa kali saya bilang 'I don't think you will win', tapi kamu sudah membuktikan saya salah dan you deserve to win," tulisnya.

"Kiki congrats! You have the heart of a champion dan juga personality yang luar biasa! I love your cooking and flair. I was really hoping you can push yourself and win this season, tapi memang dessert bisa diperbaiki dan dipelajari," tambahnya.

Belinda congrats! Kamu sudah bener bener push yourself till the very end. Beberapa kali saya bilang “I dont think you will win” tapi kamu sudah membuktikan saya salah and you deserve to win Kiki congrats! You have the heart of a champion dan juga personality yang luar biasa! I… pic.twitter.com/33ykXaE7qp — Arnold.P (@ArnoldPoernomo) November 28, 2023

Kemudian Chef Arnold berharap Kiky dan Belinda memiliki masa depan yang baik di dunia memasak. Ia juga tak sabar untuk membuat konten dengan mereka, yang membahas Chindo dan Non Chindo.

"I wish you both luck and all the best for the future. Ditunggu konten kita ber 3 membahas Chindo dan Non Chindo," pungkasnya.

Cuitan Chef Arnold ini sontak mencuri perhatian karena sebelum menggunakan kata "Non Chindo", ia menuliskan kata "Pribumi". Hal ini pun dikritik oleh netizen hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengganti.

"Lah diganti bukannya tadi 'pribumi'? Lawak dikit maaf," komentar netizen.

"Emang boleh semembedakan gitu pribumi dan chindo?" ucap yang lain.

"Kok pribuminya diganti chef," tanya yang lain.

"Dengan diedit malah kentara banget kata mana yang diganti," sambung yang lainnya.