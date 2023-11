Imbas Izinkan Sabrina Carpenter Syuting MV di Gereja, Seorang Pastor Kena Sanksi

ERA.id - Seorang pastor kena sanksi usai mengizinkan penyanyi Sabrina Carpenter dan timnya untuk syuting musik video di gereja. Musik video tersebut untuk lagu terbaru Sabrina "Feather" yang dirilis 31 Oktober 2023 lalu.

Pada awal dan sebelum akhir musik video adegan diambil di Paroki Our Lady of Mount Carmel and Annuciation, sebuah Gereja Katolik Roma di Williamsburg, Brooklyn, Amerika Serikat. Adegan yang diambil di gereja tersebut dinilai cukup kontroversial dan tidak sepatutnya dilakukan di tempat suci.

Aawalnya video menampilkan sejumlah peti mati dan salah satu bertuliskan "RIP BITCH" di tengah salib. Ada juga anggur dengan "RIP", hingga patung malaikat bertuliskan "Good Girls Go 2 Heaven" di dekat mimbar.

Dalam video menampilkan Sabrina mengenakan gaun hitam yang atasnya bak tutu dan bawahnya seperti swimsuit dress. Sebelum akhir video, Sabrina terlihat diperhatikan beberapa pria dan seorang pria diam-diam mengambil gambar bokongnya saat di lift.

Usai video ini dirilis, dilansir dari People, Keuskupkan Brooklyn mengaku terkejut melihat hasilnya. Pastor yang mengizinkan pengambilan video tersebut, yakni Mosignor Jamie J Gigantiello juga dicabut dari tugas administratif.

Hal ini karena ia dinilai gagal mengikuti kebijakan gereja. Selain itu, pihak pengelola gereja lainnya juga kini disibukkan dengan proses pemulihan kesucian gereja dan memperbaiki kerusakannya.

Pastor Mosignor Jamie J Gigantiello sebelumnya sempat menyatakan permintaan maafnya terkait musik video Sabrina Carpenter tersebut. Ia mengaku mengizinkan karena tidak melihat hal provokatif pada proposalnya, tetapi yang terjadi tidak demikian.

"Tidak diragukan lagi banyak yang kecewa atas apa yang terjadi, tidak lebih dari diriku sendiri. Staf paroki dan saya tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang provokatif sedang terjadi di gereja," pernyataan sang pastor.

Sementara itu, pihak Sabrina Carpenter sendiri hingga kini belum buka suara terkait kontroversi musik videonya tersebut. Musik video itu saat ini sudah mencapai 11 juta views di YouTube.