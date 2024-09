Berkat Lagu “Espresso”, Sabrina Carpenter Bawa Pulang Piala VMA Perdana

ERA.id - Sabrina Carpenter sukses meraih piala perdana MTV Video Music Awards (VMA) 2024 berkat lagu “Espresso”. Lagu tersebut berhasil meraih penghargaan sebagai Best Song of the Year.

Pada kategori tersebut, Sabrina mengalahkan sederet musisi ternama lainnya. Mulai dari Taylor Swift, Beyonce, Post Malone, Kendrick Lamar, Jack Harlow, serta Teddy Swims.

Memenangkan piala VMA untuk pertama kalinya, Sabrina mengaku sangat terharu. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut diraih berkat dukungan para penggemarnya.

“Hai, saya belum pernah terima penghargaan ini sebelumnya. Satu-satunya alasan saya mendapatkan ini adalah karena kalian, penggemar, jadi terima kasih banyak,” tutur Sabrina Carpenter dilansir dari Variety, pada Kamis (12/9/2024).

“Espresso” merupakan single pertama dari album Sabrina Carpenter yang bertajuk Short n’ Sweet. Lagu ini pertama kali diperkenalkan Sabrina pada penampilannya di Coachella 2024.

Usai dirilis resmi, lagu tersebut langsung menjadi hit dan memuncaki posisi tiga di Billboard Hot 100. Ini merupakan capaian tertinggi Sabrina Carpenter sejak memulai kariernya pada 2011 lalu.

Secara global, lagu tersebut juga sukses menduduki posisi puncak Billboard Global 200, yang sekaligus perdana Sabrina meraihnya. Tak hanya itu “Espresso” juga sudah mendulang satu miliar stream di Spotify pada 6 Agustus lalu.