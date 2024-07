Lagu Terbaru Sabrina Carpenter Sukses Menempati Puncak Tangga Lagu Billboard

ERA.id - Lagu terbaru Sabrina Carpenter yang berjudul "Please Please Please" sukses menempati puncak tanggal lagu Billboard Hot 100 sepekan setelah debutnya.

Capaian itu menjadikan "Please Please Please" sebagai lagu pertama dari penyanyi pop sekaligus aktris tersebut yang menempati peringkat pertama tangga lagu menurut siaran Billboard pada 24 Juni 2024.

Menurut Luminate, pada periode pelacakan 14 sampai 20 Juni lagu yang dirilis oleh label Island Records dan dipromosikan oleh Republic Corps itu telah diputar 50,9 juta kali di platform pemutaran musik, dimainkan 3,2 juta kali di radio, dan terjual 7.000 kopi di Amerika Serikat.

Lagu "Please Please Please" dirilis pada 7 Juni 2024, bersamaan dengan penayangan perdana video klip lagu yang dibintangi oleh Barry Keoghan, aktor nomine Piala Oscar sekaligus kekasih Sabrina.

Pada 18 Juni 2024 lagu tersebut dirilis dalam berbagai versi seperti akapela, instrumental, serta versi dipercepat dan diperlambat. Sabrina akan menggelar konser tur bertajuk "Short n' Sweet Tour" selama 29 hari mulai dari 23 September 2024 di Ohio, Amerika Serikat. Demikian sebagaimana dikutip Antara.