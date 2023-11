Gideon Tengker Sedih Tak Diberi Ucapan Ultah Anak dan Menantu, Raffi Ahmad: Nanti Nagita Slavina Atur Bikin Silaturahmi

ERA.id - Baru-baru ini, Gideon Tengker meluapkan rasa kesedihannya usai tak diberi ucapan ulang tahun anaknya, Nagita Slavina dan menantu, Raffi Ahmad. Hingga akhirnya, Raffi Ahmad memberikan klarifikasi dan mengaku segera membuat acara perayaan ulang tahun Gideon Tengker sekaligus silaturahmi.

Ayah Rafathar dan Rayyanza ini menyebut istrinya bakal mengatur jadwal untuk bertemu sekaligus merayakan ulang tahun mantan suami Rieta Amilia ini.

"Kayaknya memang belum. Ya nanti Gigi (Nagita Slavina) yang ngaturin mau bikin silaturahmi," ujar Raffi Ahmad, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Dipertambahan usia ayah mertua, Raffi Ahmad juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gideon Tengker.

"Selamat ulangtahun untuk papa, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Wish you all the best," lanjutnya.

Sebelumnya, Gideon Tengker mengaku sedih lantaran Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak mengucapkan selamat ulang tahun.

Hal ini karena buntut gugatan gono gini dengan Rieta Amilia. Hubungan Gideon Tengker dan Rieta Amilia makin renggang.

Tak ada satu pun keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang datang saat Gideon merayakan ulang tahun ke-69 pada Sabtu (25/11/2023).

"Nggak ada yang datang. Ucapan nggak ada juga," kisah Gideon Tengker, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Perayaan ulang tahun Gideon Tengker dipenuhi dengan kesunyian. Hanya keluarga Gideon saja yang hadir menemaninya untuk merayakan ang tahun.

"Ulangtahun ke-69. Nggak ada kemeriahan. Sama keluarga aja di rumah," katanya.

Gideon Tengker hanya bisa parah dan tak bisa berbuat banyak, agar anak, menantu serta cucu-cucunya memberikan perhatian. Bahkan, ia juga sudah terbiasa tidak berkomunikasi dengan anak, mertua, hingga cucunya.

"Ya saya berdoa aja, berusaha bersyukur aja. Saya juga nggak bisa mengharapkan apa-apa. Sudah lama (tak menjalin komunikasi)." ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Gideon Tengker menggugat Rieta Amilia Beta bersama beberapa orang lainnya terkait harta gono-gini dengan total nyaris mencapai Rp 300 miliar.

Hal itu mencangkup empat rumah yang berada di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Rumah Produksi Frame Ritz, hingga Restoran Rietz Kitchen. Tak hanya itu, ada pun Penginapan Resort Wyndham, Tamansari Jivva di Bali, Rumah Luwih Beach Resort di Bali dan 3 Unit Apartemen di The Capital Residence, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.