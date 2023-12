Klarifikasi Foto Bareng Vicky Prasetyo, Marshanda Tegaskan Soal Hubungan yang Sebenarnya

ERA.id - Marshanda buka suara terkait fotonya bersama Vicky Prasetyo yang menghebohkan publik. Ia mengaku terkejut melihat fotonya bersama Vicky menuai pro kontra dari netizen.

"Kita tuh makan siang terus kita foto. Itu komen, jarang banget di Instagram komentarnya sebanyak itu, pro kontra," kata Marshanda di YouTube Ashanty.

Tak hanya netizen, teman Marshanda bahkan sampai menghubunginya. Temannya tersebut meminta penjelasan mengenai fotonya bersama Vicky Prasetyo.

"Sampai ada temanku nanya 'Ca are you okay? Mental state lu secara mental tuh gimana?'. Pakai opening ngomongnya yang caring, penyayang, worry, tapi hati-hati terus ke 'jadi postingan kamu sama Vicky boleh nggak diceritain?'," ungkapnya.

Marshanda kemudian mengaku heran dengan reaksi netizen dan orang terdekatnnya atas fotonya bersama Vicky. Marshanda juga memberi penjelasan mengenai caption foto tersebut yang dinilai manis yakni "Learning so much today. Didn't expect to find more gem from you!".

Mantan istri Ben Kasyafani itu menegaskan bahwa caption tersebut tak bermaksud apa pun. Ia juga menegaskan dirinya dan Vicky hanya berteman baik.

"Caption aku, aku belajar banyak dari Vicky. Sudah gitu doang, terus orang-orang langsung berpikir gue pacaran sama dia. Kita berteman baik," tegasnya.

Kemudian Marshanda mengatakan bahwa ia saat ini sedang menikmati waktunya sendiri. Ia sedang belajar mencari kenikmatan dengan dirinya sendiri, tanpa adanya pasangan.