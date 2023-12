Chanyeol EXO Akan Gelar Fancon di Indonesia Maret 2024

ERA.id - Kabar gembira datang untuk penggemar EXO, yakni EXO-L. Salah satu membernya, yakni Chanyeol, dikabarkan akan menggelar fancon di Indonesia.

Fancon Chanyeol tersebut akan digelar di Jakarta pada 9 Maret 2024 mendatang. Acara ini akan menjadi rangkaian tur fancon Chanyeol di Asia, yang bertajuk The Eternity.

"CHANYEOL FANCON TOUR 'THE ETERNITY'. Jakarta, 2024.03.09," tulis akun Twitter atau X EXO, pada Selasa (19/12/2023).

Selain Jakarta, Chanyeol juga akan menggelar fancon di dua kota lainnya. Tak hanya itu, ia juga akan menggelar fancon di Macau, China, dan Malaysia.

Disebutkan juga bahwa negara yang sudah dirilis akan dikunjungi Chanyeol untuk fancon hanya sebagian. Dipastikan ke depannya akan diumumkan sederet kota lainnya yang akan dikunjungi Chanyeol di fancon tersebut.

Sementara itu, Chanyeol sendiri sudah beberapa kali tercatat menyambangi Indonesia. Di tahun 2023 ini, Chanyeol sudah dua kali ke Indonesia untuk bertemu penggemar.

Pertama pada Februari 2023 lalu, ia menggelar fancon bersama Sehun dengan sub-unit mereka yakni EXO-SC. Lalu ia datang bersama member EXO lainnya untuk menghadiri acara Meet and Greet Glow to You pada 27 Agustus 2023 lalu.