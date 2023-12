Nggak Mau Sekadar Fomo, Cara Bijak Melanie Putria Penuhi Kebutuhan Oufit Olahraga

ERA.id - Sebagai sport enthusiast, Melanie Putria mengaku jika dalam kesehariannya ia melakukan cukup banyak olahraga. Maka tak heran bisa dirinya butuh outfit untuk menunjang aktivitas berolahraga.

"Jadi aku butuh satu store yang bisa menjawab banyak kebutuhan olahragaku. Aku selalu berharap ada store yang bisa one stop shopping, sehingga nggak perlu lagi repot cari barang yang dibutuhkan," ungkap Melanie Putria saat ditemui Era.id dalam acara opening Planet Sports pertama di kawasan Tangerang Selatan baru-baru ini

Mantan Putri Indonesia 2002 ini menambahkan, karena selain varian, ia juga butuh kualitas dan inovasi. Dan itu semua bisa aku temukan di toko olahraga lengkap. Sehingga bisa memfasilitasi dan memenuhi akses kebutuhan olahraga.

Dalam memenuh kebutuhan olahraganya Melanie juga tak sembarangan. Ia tak mau fomo (Fear Of Missing Out) dalam membelanjakan outfit.

"Pertama pisahkan dulu soal need (kebutuhan) dengan want (keinginan). Butuh sepatunya, sepatu apa dulu nih. Guys, trend sepatu nggak ada habisnya. Ada sepatu yang dipakai sama atlet dunia, itu belum tentu cocok sama kebutuhan kita," katanya.

Ia menambahkan, sepatu yang dipakai atlet terkenal belum tentu nyaman dan sesuai dipakai di kaki kita. Makanya kiita perlu berhati-hati dan bijaksana dalam memilih sepatu.

(Arif Nurdin Region Head MAA Sports bersama Melanie Putria, Panji Cakrasantana General Manager Marketing MAA Sports dan Adam Putra Senior Manager MAA Sports)

"Karena kalau fomo doang, yang ada ujung-ujungnya bisa nggak cocok atau cedera. Nah kalau sudah cedera yang disalahin bisa-bisa olahranya. Padahal sepatunya yang cocok. Untuk itu, pikirkan "what is my needs?" Setelah itu silahkan dipilih," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Panji Cakrasantana selaku General Manager Marketing MAA Sports menjelaskan, dibukanya store baru ini sebagai bukti komitmen Planet Sports dalam menyediakan pilihan perlengkapan olahraga unggul bagi para pegiat olahraga.

"Selain itu, kami juga melihat meningkatnya kesadaran dan minat akan olahraga serta gaya hidup sehat warga Tangerang Selatan dengan banyaknya agenda olahraga yang diselenggarakan serta komunitas sports enthusiasts di area ini," tutupnya.