Tokopedia-TikTok Sebut Brand Lokal Sukses Besar di 12.12

ERA.id - Tokopedia dan TikTok telah meluncurkan kampanye Beli Lokal saat momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12 lalu.

Dikutip dari keterangan resminya, kampanye Beli Lokal bertujuan membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM lokal untuk mendapatkan panggung lebih luas termasuk saat momen Harbolnas 12.12, lewat aplikasi Tokopedia dan TikTok.

Head of Communications Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan mengatakan animo tinggi dari masyarakat terhadap kampanye Beli Lokal, termasuk saat momen Harbolnas 12.12, menimbulkan berbagai dampak positif pada penjualan para UMKM lokal.

“Tokopedia mencatat adanya kenaikan transaksi sejumlah brand lokal kecantikan dan perawatan tubuh di Tokopedia dengan rata-rata kenaikan hampir 19 kali lipat khususnya pada kampanye Beli Lokal di momen Harbolnas 12.12 jika dibandingkan rata-rata transaksi harian di bulan November 2023,” ungkap Head of Communications Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan.

“Sejumlah brand lokal fesyen di Tokopedia pun mengalami rata-rata kenaikan transaksi lebih dari 13 kali lipat khususnya pada kampanye Beli Lokal di momen Harbolnas 12.12 jika dibandingkan rata-rata transaksi harian di bulan November 2023,” tambah Aditia.

Secara keseluruhan, beberapa kategori produk yang paling laris di kampanye Beli Lokal, khususnya di Tokopedia pada Harbolnas 12.12 lalu, antara lain Kecantikan, Perawatan Tubuh, Fashion, Makanan dan Minuman, serta Rumah Tangga.

Sedangkan di TikTok, kategori tersebut didominasi oleh kategori Kecantikan dan Perawatan Diri, Pakaian Wanita, Fashion Muslim, Pakaian Pria, serta Makanan dan Minuman.

Sejumlah pelaku usaha di Tokopedia yang mengikuti kampanye ‘Beli Lokal’ 12.12 lalu turut mencatat kenaikan penjualan, di antaranya SAFF & Co., Aerostreet dan INTHEBOX yang juga menggunakan aplikasi TikTok untuk memperluas jangkauan pasarnya di Indonesia.

Brand lokal parfum di Tokopedia, SAFF & Co, hadirkan wewangian dari Nusantara

Pada semester 1 tahun 2023, produk parfum adalah salah satu produk perawatan tubuh yang paling laris di Tokopedia. Hal ini melatarbelakangi kolaborasi antara Tokopedia dengan berbagai pelaku usaha di kategori Kecantikan dan Perawatan Tubuh, salah satunya brand lokal SAFF & Co., untuk meluncurkan produk parfum SAFF & Co. ‘Maleali’ eksklusif di Tokopedia saat Harbolnas 12.12.

Co-Founder SAFF & Co., Santi Tan menyampaikan, “Sebagai brand lokal parfum, SAFF & Co. terus mendapatkan dukungan dari Tokopedia dan TikTok yang turut berkontribusi pada penjualan kami. Pada momen Harbolnas 12.12, SAFF & Co. meluncurkan varian parfum SAFF & Co. ‘Maleali’ secara eksklusif di kampanye ‘Beli Lokal’ Tokopedia. Maleali memiliki karakter sweet dan woody diikuti dengan sedikit aroma aromatic. Lalu disusul oleh aroma creamy-woody dan dry down aroma sensual & comforting khas wangi patchouli dari Sulawesi.”

SAFF & Co. didirikan pada tahun 2020 dan menawarkan parfum buatan lokal. “Berawal dari hobi mengoleksi parfum, saya mendirikan SAFF & Co. untuk menghadirkan pengalaman fragrance yang baru dan terjangkau di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam menghadirkan produk, kami mengambil bahan tertentu seperti minyak nilam Indonesia (patchouli) dari pedesaan di Sulawesi dan akar wangi (vetiver) dari Garut,” kata Santi, yang mulai menjual produknya di TikTok pada tahun 2022.

Kisah brand lokal asal Klaten, Aerostreet, bawa fesyen dan sepatu buatan industri lokal ke pasar nasional lewat Tokopedia dan TikTok

Berawal dari menjual sepatu sekolah, Adhitya Caesarico mendirikan usaha lokal sepatu Aerostreet pada tahun 2015. Melalui usaha Aerostreet asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Adhitya ingin seluruh masyarakat dari berbagai latar belakangan bisa membeli sepatu olahraga, sneakers hingga sepatu formal buatan lokal yang berkualitas dengan harga terjangkau.

“Kini jenis produk Aerostreet makin banyak, mulai dari kaos, jeans, dan masih banyak lagi. Hal ini tidak lepas dari peran ribuan karyawan di Aerostreet. Salah satu prinsip yang selalu kami pegang teguh adalah rajin berkolaborasi. Kami bergabung di Tokopedia sejak 2019 dan di TikTok sejak 2022 agar produk Aerostreet bisa terus ditemukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ungkap Adhitya.

“Bahkan kampanye ‘Beli Lokal’ dari Tokopedia dan TikTok sangat membantu kami untuk meningkatkan penjualan produk-produk Aerostreet. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penjualan Aerostreet yang melonjak berkali lipat, khususnya pada kampanye Beli Lokal lewat Tokopedia di momen Harbolnas 12.12, jika dibandingkan rata-rata transaksi harian di bulan November 2023,” tambah Adhitya.

INTHEBOX, brand lokal di kategori Rumah Tangga di Tokopedia dan TikTok, hadirkan inovasi kasur lipat

Selain kecantikan dan perawatan tubuh serta fesyen, kampanye ‘Beli Lokal’ 12.12 yang diusung oleh Tokopedia dan TikTok juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha lokal di kategori Rumah Tangga. Salah satu pelaku usaha lokal tersebut adalah INTHEBOX, yang saat ini memiliki pabrik di Bandung, Jawa Barat, dan memberdayakan sekitar 500 karyawan.

“Membangun brand awareness di awal bukan hal yang mudah. Keberadaan Tokopedia dan TikTok sangat membantu kami untuk membentuk brand awareness tersebut. Apalagi dengan bergabung di kampanye ‘Beli Lokal’, INTHEBOX bisa mengalami lonjakan penjualan di lebih dari 7 kali lipat di Tokopedia khususnya saat Harbolnas 12.12 jika dibandingkan rata-rata transaksi harian di bulan November 2023, dan lebih dari 3 kali lipat di TikTok dibandingkan bulan September 2023,” kata Public Relations INTHEBOX (PT Duta Mas Mandiri), Feiko Revoliady Robin.

Salah satu keunikan sekaligus inovasi yang dihadirkan oleh INTHEBOX adalah kasur lipat yang dikemas dengan ukuran kecil sehingga sangat relevan untuk konsumen dengan ukuran rumah kecil sekali pun. Setelah kasur dikeluarkan dari kotak, perlahan-lahan kasur akan mengembang.