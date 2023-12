Denny Sumargo Dituding Permainkan Agama Saat Klarifikasi soal Ucap Kalimat Syahadat

ERA.id - Denny Sumargo buka suara terkait dirinya yang disangka mualaf usai mengucapkan kalimat syahadat. Momen tersebut terjadi ketika ia berbincang dengan Dery eks Vierra beberapa waktu lalu.

Mengetahui momen tersebut jadi perbincangan publik, Denny Sumargo mengatakan bahwa hal tersebut tak perlu dipermasalahkan. Menurutnya tak ada salahnya untuk mengucapkan kalimat syahadat.

“Buat gue sebenarnya nggak ada masalah. Apa sih masalahnya gitu ketika lo mengucapkan kalimat syahadat. What is the problem?” kata Denny Sumargo di YouTube Kasisolusi.

“Buat orang lain, kalau mungkin agama lain, ketika itu menjadi problem, gue tidak masalah. Tapi buat gue sebagai individu, ya nggak ada masalah,” tambahnya.

Kemudian Denny Sumargo menegaskan bahwa saat mengucapkan kalimat syahadat saat itu ia tidak dengan niat. Menurutnya untuk proses masuk agama Islam, pengucapan kalimat syahadat harus dengan niat, tidak seperti dirinya.

“Kan sekarang ketika orang mengucapkan kalimat syahadat, dia berbicara gitu, terus dituntun. Itu kan ada ritualnya, nggak mungkin itu kemudian jadi sah begitu saja,” pungkas Denny Sumargo.

Klarifikasi Denny Sumargo ini sontak kembali mencuri perhatian publik. Ia semakin dituding mempermainkan agama oleh netizen.

“Terus Denny Sumargo ucap kalimat syahadat untuk apa? Main-main?” komentar netizen.

“Benar. Tapi perlu diketahui jika itu kalimat sakral yang diucapkan untuk login. Ya janganlah diucap, karena kode etika salam agama itu beda,” tutur yang lain.

“Ya harusnya nggak usah diucapkan sih,” sambung yang lainnya.