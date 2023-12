Heboh Denny Sumargo Ucapkan Dua Kalimat Syahadat di Depan Publik, Ustaz Abdul Somad: Jangan Main-Main

ERA.id - Media sosial sempat dihebohkan dengan Denny Sumargo ucapkan dua kalimat syahadat di depan publik. Seiringan dengan pemberitaan tersebut, Ustaz Abdul Somad alias UAS pun menjawab soal pertanyaan dari jemaah yang menanyakan bacaan syahadat.

Aksi pria kerap disapa Densu ini mendapatkan sorotan dari UAS. Ia mendapatkan pertanyaan dari jamaah yang bertanya soal bacaan syahadat Denny Sumargo. Apalagi, ucapan syahadat yang diucapkan diduga dijadikan bahan bercanda.

"Jika non Muslim mengucapkan syahadat, apakah otomatis dia masuk Islam walaupun sekadar bercanda?" ujar UAS saat membacakan pertanyaan dari jemaah, dikutip dari kanal YouTube Jalan Keselamatan.

Sang pendakwah menegaskan seseorang masuk Muslim tidak ditentukan dari mengucapkan dua kalimat syahadat. Selain itu, Denny Sumargo berpesan agar tidak bermain-main terkait bacaan syahadat.

"Kalau sekadar berbunyi, beo pun masuk Islam. Oleh sebab itu maka apa itu iman?" tegas UAS.

"Ada tiga, dinyatakan dengan lidah, dibenarkan hati, (dan) dilaksanakan dengan anggota tubuh. Ini serius, jangan main-main saja," lanjutnya.

Diketahui, Denny Sumargo buka suara terkait dirinya yang disangka mualaf usai mengucapkan kalimat syahadat. Momen tersebut terjadi ketika ia berbincang dengan Dery eks Vierra beberapa waktu lalu.

Mengetahui momen tersebut jadi perbincangan publik, Denny Sumargo mengatakan bahwa hal tersebut tak perlu dipermasalahkan. Menurutnya tak ada salahnya untuk mengucapkan kalimat syahadat.

"Buat gue sebenarnya nggak ada masalah. Apa sih masalahnya gitu ketika lo mengucapkan kalimat syahadat. What is the problem?" kata Denny Sumargo di YouTube Kasisolusi.

"Buat orang lain, kalau mungkin agama lain, ketika itu menjadi problem, gue tidak masalah. Tapi buat gue sebagai individu, ya nggak ada masalah," tambahnya.

Kemudian Denny Sumargo menegaskan bahwa saat mengucapkan kalimat syahadat saat itu ia tidak dengan niat. Menurutnya untuk proses masuk agama Islam, pengucapan kalimat syahadat harus dengan niat, tidak seperti dirinya.

"Kan sekarang ketika orang mengucapkan kalimat syahadat, dia berbicara gitu, terus dituntun. Itu kan ada ritualnya, nggak mungkin itu kemudian jadi sah begitu saja," pungkas Denny Sumargo.

Sebelumnya, Denny Sumargo berhasil menggemparkan publik usai mengucap dua kalimat syahadat dengan lancar. Walau terbata-bata, Denny Sumargo bisa menyelesaikan mengucapkan kalimat syahadat.

"Asyhadu an laa ilaaha illallaahu. Wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah," tutur Denny Sumargo, dikutip dari akun Instagram @sumargodenny.

Bahkan, Denny Sumargo mengerti arti dari lafaz tersebut. Mendengar hal itu, Dery langsung senang lantaran Denny Sumargo sudah memeluk agama Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat.

"Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah," ucap Denny Sumargo.

"Allahu Akbar. Senang banget gue. Anda sudah mengucapkan saksi, sumpah bahwa Anda sekarang masuk Islam. Masya Allah." imbuh Dery eks Vierra.

Konten tersebut berhasil menghebohkan publik. Sebagian netizen menghujat Denny Sumargo yang dianggap menjadikan kalimat syahadat sebagai bahan candaan. Namun, sebagian netizen bersyukur karena Denny Sumargo dianggap sudah mualaf.