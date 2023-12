Dituding Mualaf Usai Mengucap Syahadat di Depan Dery eks Vierratale, Denny Sumargo Klarifikasi: Apa Sih Masalahnya?

ERA.id - Denny Sumargo memberikan klarifikasi terkait kabar tudingan pindah agama ke Islam atau mualaf usai mengucap syahadat di depan Dery eks Vierratale. Suami Olivia Allan ini merasa tak masalah mengucapkan syahadat.

Konten pria kerap disapa Densu ini mengucap syahadat menuai pro dan kontra. Banyak netizen menduga Denny Sumargo sudah resmi masuk Islam. Tak sedikit pula netizen mencibir Denny Sumargo karena dinilai menjadikan kalimat syahadat sebagai bahan candaan.

Menuai pro kontra, Denny Sumargo akhirnya memberikan klarifikasi. Kepada Dery, bintang film 5 CM ini merasa tak masalah mengucapkan dua kalimat syahadat.

"Karena buat gue sebenarnya nggak ada masalah. Apa sih masalahnya gitu loh ketika lu mengucapkan kalimat syadahat," ujar Denny Sumargo, dikutip dari kanal YouTube kasisolusi.

"What is the problem? Buat orang lain, kalau mungkin agama lain ketika itu menjadi problem, ya gue tidak masalah," tambahnya.

Denny Sumargo menilai tidak ada salahnya membacakan dua kalimat syahadat. Ia juga mempertanyakan netizen yang mempermasalahkan dirinya mengucapkan dua kalimat syahadat.

"Tapi kalau buat gue sebagai individu ya nggak ada masalah. Emang masalahnya apa?," jelasnya.

"Kalimat syahadat emang ada jahatnya dimana? Kemudian kalau kemudian lu mengucapkan itu emang kenapa? Menjadi Islam? Terus kenapa?" lanjutnya.

Lebih lanjut, pria berusia 42 tahun ini yakin menjadi mualaf tidak sembarangan. Untuk berpindah keyakinan ke agama Islam, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu.

"Ya kan sekarang ketika orang mengucap kalimat syahadat ya kan, dia berbicara gitu terus dituntun gitu kan. Terus itu kan ada ritualnya," paparnya.

"Nggak mungkin kemudian dia menjadi sah begitu aja kan. Ada mesti diucapkannya bersama dengan siapa, terus apa, dan ada saksi segala macam begitu kan?" tambahnya.

Sebelumnya, Denny Sumargo berhasil menggemparkan publik usai mengucap dua kalimat syahadat dengan lancar. Walau terbata-bata, Denny Sumargo bisa menyelesaikan mengucapkan kalimat syahadat.

"Asyhadu an laa ilaaha illallaahu. Wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah," tutur Denny Sumargo, dikutip dari akun Instagram @sumargodenny.

Bahkan, Denny Sumargo mengerti arti dari lafaz tersebut. Mendengar hal itu, Dery langsung senang lantaran Denny Sumargo sudah memeluk agama Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat.

"Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah," ucap Denny Sumargo.

"Allahu Akbar. Senang banget gue. Anda sudah mengucapkan saksi, sumpah bahwa Anda sekarang masuk Islam. Masya Allah," imbuh Dery eks Vierra.

Konten tersebut berhasil menghebohkan publik. Sebagian netizen menghujat Denny Sumargo yang dianggap menjadikan kalimat syahadat sebagai bahan candaan. Namun, sebagian netizen bersyukur karena Denny Sumargo dianggap sudah mualaf.