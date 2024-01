Bunga Citra Lestari Bagikan Foto Saat Umrah, Bulu Mata Palsu Tuai Sorotan

ERA.id - Bunga Citra Lestari (BCL) menghabiskan malam pergantian tahun dengan umrah. Ia menjalani ibadah umrah bersama sang suami, putra, dan ibu kandungnya.

Momen BCL umrah bertepatan pergantian tahun ini diunggahnya di Instagram. Terlihat BCL bersama keluarga berfoto mengenakan busana putih, yang berlatarkan kabah.

Pada keterangan unggahannya, BCL mengaku bersyukur bisa melewati tahun 2023. Baginya tahun 2023 luar biasa dan kemudian menyambut tahun 2024.

“Alhamdulillah umrah di malam terakhir tahun 2023. Thank you 2023, it’s been amazing. Happy new year,” tulis BCL, pada Minggu (31/12/2023).

Unggahan foto BCL ini langsung menarik perhatian netizen. Banyak dari mereka yang malah menyoroti bulu mata palsu yang tampak masih digunakan BCL di tengah dirinya ibadah umrah.

“Maaf tanya perempuan berpakaian ihram mestinya dalam keadaan berwudhu kan. So bulu mata tuh boleh dipakai?” komentar salah satu netizen.

“Umrahnya jadi sia-sia gak sih kalau pakai bulu mata palsu atau eyelash extension,” ucap yang lain.

“Kenapa masih pakai bulu mata palsu,” sambung yang lainnya.