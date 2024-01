Kembali Tampil Terbuka Usai Pulang Umrah, BCL Dibanjiri Hujatan: Tudung Saji Buka Tutup

ERA.id - Bunga Citra Lestari alias BCL kini dihujat netizen usai kembali tampil terbuka usai pulang umrah. Mantan istri mendiang Ashraf Sinclair ini baru saja pulang umrah bersama suaminya, Tiko Aryawardhana dan anaknya, Noah Sinclair.

Melalui Instagram pribadinya, BCL tampil tanpa mengenakan hijab. Bintang film My Stupid Boss ini memamerkan rambut panjangnya dan kembali mengenakan setelan minim. Ia mengenakan hotpants yang membuat bagian pahanya terlihat jelas.

Di bagian caption-nya, pelantun lagu "Kecewa" ini mengaku menyukai koleksi tas dari brand ternama di dunia. Ia mengunggah foto ini untuk keperluan endorse dari brand fashion ternama ini.

"Fallin in love all over again @gucci," tulis BCL, dikutip dari akun Instagram @bclsinclair.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat penyanyi berusia 40 tahun ini lantaran kembali tampil terbuka usai pulang umrah.

"Tudung saji buka tutup," komentar akun @darywul****

"Baru umroh kmarin, minimal ketutup lah bajunya," tulis akun @dianlut****

"Kadang cadar kadang terbuka mang boleh semain itu," kata akun @ardia****_**

"Kan Baru balik mekah." ungkap akun @aerifica*****

Diketahui, momen BCL umrah bertepatan pergantian tahun dan diunggahnya di Instagram. Ini menjadi momen ibadah umrah pertama bagi BCL dan Tiko Aryawardhana usai resmi menjadi pasangan suami istri.