BCL Ungkap Menjalankan Ibadah Umrah di Tahun Baru 2024 untuk Ashraf, Adik Ashraf Sinclair: Dia Selalu Bersamamu

ERA.id - Adik mendiang Ashraf Sinclair, Aishah Sinclair menanggapi soal Bunga Citra Lestari alias BCL yang melakukan umrah bareng suaminya, Tiko Aryawardhana dan Noah Sinclair di momen tahun baru 2024.

Mulanya, BCL membagikan foto dirinya saat melaksanakan ibadah umrah. Ia mengucapkan syukur lantaran ibadah umrah berjalan lancar.

Selain itu, pelantun lagu "Kecewa" ini mengatakan ibadah umrah dilakukan untuk mendiang Ashraf Sinclair. Ia yakin ibadah tersebut diterima oleh sang pencipta.

BCL umrah (Foto: Instagram stories/@aishahjennifer)

"Alhamdulillah. Malam ini menjalankan ibadah umrah untuk Ashraf. Insya Allah diterima oleh Allah SWT," tulis BCL, dikutip dari akun Instagram stories-nya.

Rupanya, unggahan itu menandai akun Instagram Aishah dengan nama @aishahjennifer. Ia membagikan ulang foto tersebut dan yakin mendiang Ashraf Sinclair berada di samping bintang film My Stupid Boss ini saat menjalankan ibadah umrah.

"I am sure he was with you every step of the way (Aku yakin dia selalu bersamamu di setiap langkahmu)," ungkapnya.

Diketahui, momen penyanyi berusia 40 tahun ini umrah bertepatan pergantian tahun ini diunggahnya di Instagram. Ini menjadi momen ibadah umrah pertama bagi BCL dan Tiko Aryawardhana resmi menjadi pasangan suami istri.

Terlihat BCL bersama keluarga berfoto mengenakan busana putih, yang berlatarkan kabah. Dibagian caption-nya, BCL mengaku bersyukur bisa melewati tahun 2023. Baginya tahun 2023 luar biasa dan kemudian menyambut tahun 2024.