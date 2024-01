Cekcok dengan Staf hingga Bikin Kerusuhan, Fansite Korea di GDA 2024 Tuai Hujatan

ERA.id - Di balik kemeriahan Golden Disc Awards 2024 yang diadakan di Jakarta International Stadium (JIS), pada 6 Januari lalu ternyata meninggalkan jejak memprihatinkan. Hal ini berkaitan dengan fansite para idol yang diduga berasal dari Korea Selatan.

Terduga fansite asal Korea Selatan tersebut terlibat cekcok dengan staf acara hingga menimbulkan kerusuhan. Momen ini terjadi pada kategori VIP penonton, yang terletak persis di depan panggung.

Pada video yang beredar di Twitter atau X, terlihat penonton yang diduga fansite menarik seorang petugas hingga terjatuh. Lalu terdapat juga pria dan wanita yang membawa kamera profesional berukuran besar diamankan petugas keamanan, tetapi berteriak marah.

"Btw tadi di section gue ada fansite yang ngebanting staf gd. Gue kesel bgt sampe teriak," kata akun X, @cloudehoe.

Ada juga penonton Indonesia yang hadir mengatakan bahwa kerusuhan terjadi karena pihak keamanan menegur mengenai kamera profesional yang dibawa. Seperti diketahui, penyelenggara GDA 2024 melarang penonton membawa kamera profesional ke dalam venue.

"Jujur GDA 5 jam berdiri capek banget, tp malah ada scene fansite rusuh. Tadi sempet ngobrol sama security infonya memang soal kamera but idk the further details, tapi please woy lah rusuh gk pake kekerasan dong," kata akun @aerieriya.

Aksi rusuh yang diduga oleh fansite asal Korea Selatan di GDA 2024 ini sontak membuat netizen Indonesia geram. Banyak yang melontarkan hujatan hingga mencoba memviralkan para fansite dengan wajah tanpa disensor.

"Ini org2 udah di negara lain kasar banget ya. Attitude org sana memang begitukah, ngeselin bgt," ucap salah satu netizen.

"Emang bajingan sih ini fansite dongo ga tau aturan, ga tau adat di negara orang gebukin aja udah, sampe sama cewe pun mereka make kekerasan njir," kata yang lain.

"Sumpah yuk viralin aja biar smeua dunia tau gmn kelakuan orang Korea di negara lain," sambung yang lainnya.