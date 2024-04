Deddy Corbuzier Sentil Saipul Jamil saat Tanggapi Permintaan Maaf Ivan Gunawan

Lewat unggahan video di Instagramnya, artis yang biasa disapa Igun ini mengakui kesalahannya. Ia sadar tak seharusnya bercanda mengenai kasus pencabulan.

"Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting," kata Ivan Gunawan.

Video permintaan maaf Ivan Gunawan ini sontak menuai ragam komentar dari publik, termasuk rekannya Deddy Corbuzier. Deddy memberikan komentar berupa sentilan terhadap Saipul Jamil.

Deddy Corbuzier mengatakan bahwa reaksi Saipul Jamil pada bercandaan tersebut sangat tidak pantas. Menurutnya tidak semua hal bisa dijadikan bahan bercandaan.

"Yg jadi masalah adalah jawaban dari Saipul Jamil dan tertawa di sana. Some jokes arent mean to be made and answered. Its not illegal, but its against social issues and norm," komentar Deddy Corbuzier.

Ivan Gunawan menerima komentar Deddy Corbuzier tersebut dengan baik. Ia juga berterima kasih sudah diingatkan dan menyemangati dirinya.

"@mastercorbuzier bener master & seharusnya vidio itu nga dipost thank u sudah jd penyemangat," balas Ivan Gunawan.

Sementara itu, pada video yang viral sebelumnya, ketika Ivan Gunawan bercanda tentang kasus pencabulannya, Saipul Jamil tertawa. Ia bahkan memberikan klarifikasi mengenai pencabulan seperti apa yang ia lakukan pada 2016 lalu.

"Itu dulu, itu dulu. Sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan," tutur Saipul Jamil sambil tertawa dalam video.