Ungkap Kemesraan Pasca Rumor Putus, Tom Holland Sering Nonton Ulang Spider-Man: Homecoming Bareng Zendaya

ERA.id - Usai membantah rumor putus beredar, Tom Holland kini mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih, Zendaya. Ia mengungkap bahwa mereka sering berkencan dengan menonton ulang film yang mereka bintangi bersama, yakni Spider-Man: Homecoming.

Tom Holland mengaku senang menonton ulang film tersebut bersama Zendaya untuk mengenang masa remaja mereka. Seperti diketahui, keduanya membintangi film tersebut di usia 19 tahun.

“Zendaya dan saya sering menonton ulang Spider-Man 1 dan mengenang menjadi 19 tahun dan membuat film itu lagi,” kata Tom Holland dilansir dari Variety, pada Rabu (17/1/2024).

Bagi Tom Holland bisa membintangi film tersebut adalag sebuah anugerah. Menurutnya ia tidak berada di posisi saat ini jika tidak karena membintangi film tersebut.

“Sungguh sebuah kemewahan, sebuah anugerah, bisa duduk dan menghidupkan kembali masa muda dan menonton film-film itu. Saya tidak akan menjadi pria seperti saat ini tanpa pekerjaan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Spider-Man 1 atau Spider-Man: Homecoming merupakan proyek yang pertama kali mempertemukan Tom Holland dengan Zendaya, yang dirilis pada 2017 lalu. Mereka juga membintangi dua film lanjutan Spider-Man, yakni Far From Home dan No Way Home.

Sejak membintangi film yang pertama, rumor keduanya berpacaran kerap mencuat ke publik. Hingga akhirnya mereka resmi go public hubungan pada 2020 lalu dan berpacaran sampai saat ini.