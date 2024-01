Dua Lipa Tertangkap Ciuman Mesra dengan Callum Turner

ERA.id - Kabar pacaran Dua Lipa dengan aktor Callum Turner tampaknya tak hanya sekedar rumor. Keduanya tertangkap berciuman mesra setelah kencan di kawasan West Hollywood, California, Amerika Serikat.

Dilansir dari Page Six, Dua Lipa dan Callum Turner menghabiskan waktu bersama dengan makan sushi. Kemudian mereka tampak menikmati malam di balkon dan mengenakan busana warna senada yakni hitam.

Callum Turner terlihat memeluk mesra Dua Lipa dari belakang. Dua Lipa sendiri terlihat menoleh ke arah Callum dan menyentuh wajah bintang film The Capture tersebut.

Tak hanya itu, Dua Lipa dan Callum Turner juga berbagi ciuman mesra beberapa kali. Keduanya tampak sangat menikmati momen tersebut dan senyuman lebar terpatri di wajah Dua Lipa dan Callum Turner.

Meski demikian, dari pihak Dua Lipa maupun Callum Turner hingga saat ini belum ada yang buka suara terkait hubungan asmara mereka. Namun, sebelumnya seorang sumber mengatakan bahwa mereka memang berpacaran dan sangat menyukai satu sama lain.

“Itu baru, tetapi mereka sangat menyukai satu sama lain,” kata sumber beberapa waktu lalu.

Sementara itu, rumor pacaran Dua Lipa dan Callum Turner mencuat setelah acara premiere series terbaru sang aktor, yakni Masters of the Air. Keduanya disebut menari bersama di after party premiere tersebut.