Ikut Tren Hi Kids untuk Gala Sky Bareng Fadly Faisal, Fuji Dihujat: Mulai Mencari Simpati Lagi Menurun

ERA.id - Konten selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji bersama kakaknya, Fadly Faisal yang ikut tren Hi Kids menjadi perbincangan publik. Akan tetapi, beberapa netizen justru mencibir mantan kekasih Thariq Halilintar. Bahkan, ada netizen yang merasa Fuji sedang mencari simpati, karena kariernya menurun.

Tren Hi Kids adalah video ditujukkan untuk anak dimasa depan dari sang pembuat video. Mereka akan memberikan pesan manis kepada anak-anaknya di masa depan kelak. Mereka harus memulai video dengan sapaan 'hi kids'.

Berbeda dengan konten kreator lainnya, Fuji dan Fadly Faisal membuat tren Hi Kids untuk keponakannya, Gala Sky Andriansyah. Mereka menyampaikan pesan yang menyentuh hati untuk Gala Sky. Isi dari konten Hi Kids ini ditujukan untuk Gala Sky di masa depan.

"Hi Gala. Ini Uti," ujar Fuji, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

"Hi. Ini Ai," sahut Fadly.

Awalnya, keduanya bergurau ala kakak beradik dan perlahan-lahan suasana menjadi penuh haru. Saat menyampaikan pesan menyentuh untuk Gala Sky, Fuji terlihat berkaca-kaca.

"Pokoknya kita nggak mau banyak bilang apa-apa, yang paling penting kalau Gala butuh duit ke Uti aja,” celetuk Fadly.

"Iya nggak papa, Uti akan bekerja keras selama ini buat Gala. Pokoknya kalau Gala pengen mukul anak orang ke ai aja,” ucap Fuji.

Dalam pesannya itu, selebgram berusia 21 tahun ini menyinggung soal kasih sayang. Fuji memastikan Gala tak akan kekurangan kasih sayang dari keluarga, meski tak bisa menggantikan peran orangtua. Fuji memastikan Gala Sky mendapatkan kasih sayang dan materi yang tercukupi dari keluarga.

"Pokoknya kita sayang banget sama Gala, mama , papa, dafrans, uti, ai sayang sama Gala. Walaupun kita nggak bisa menggantikan menjadi orangtua Gala tapi kita akan selalu ada buat Gala apapun yang Gala butuhkan, apapun yang Gala perlukan mulai dari kasih sayang, materi, semuanya deh, InsyaAllah kita akan penuhi semampu kita," beber Fuji.

Lalu, mantan kekasih Rebecca Klopper ini berharap agar Gala Sky tidak merasa sendiri, meski sudah tidak memiliki orangtua. Ia berharap agar keponakannya selalu hidup bahagia.

"Pokoknya Gala jangan pernah ngerasa sendiri, jadi kalau Gala sedih, sedih aja. Tapi ai mau Gala hidupnya banyak senangnya," tutur Fadly.

Di akhir video, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini menyampaikan rasa cinta yang begitu besar kepada Gala Sky.

"Pokoknya we love you Gal, byee byee," kata Fuji dan Fadly dengan kompak.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen menghujat Fuji usai membuat tren Hi Kids. Namun, sebagian netizen mewek dan terharu dengan pesan manis disampaikan Fuji dan Fadly Faisal.

"Dan mulai mencari simpati rakyat netizen dengan bawa-bawa Gala. Lagi menurun biasa. Kalau naik ke atas lagi kepalanya dengan cemberut sombong," komentar akun @danieell****

"Kan nggak usah diomongin kali udah kewajiban ngurus ponakan anak yatim. Kan semua karena Gala sampai sekarang," tulis akun @agustinachu*****

"The best aunty and uncle ever mereka rela loh kerja keras tanggungjawab demi keponakannya," kata akun @ririan******

"Anak-anak baik sayang mereka." ungkap akun @rie_ayie_sh****