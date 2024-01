Sarah Keihl Resmi Dinikahi Bule Jerman, Mahdy Reza Bongkar Fakta Mengejutkan: Anda Sehat Mbak?

ERA.id - Selebgram Sarah Keihl menuai sorotan usai mantan kekasihnya, Mahdy Reza membongkar sejumlah fakta mengejutkan tentang dirinya. Fakta ini dibongkar Mahdy setelah Sarah resmi dinikahi pria asal Jerman hanya berjarak kurang dari sebulan setelah putus dari Mahdy Reza.

Ketika putus dengan Mahdy, Sarah mengumbar bahwa ia sudah diselingkuhi. Pengakuan Sarah ini membuat penggemarnya memberikan dukungan dan mengkritik Mahdy.

Namun, sehari setelah Sarah Keihl resmi menikah, Mahdy Reza membongkar fakta tentang Sarah dan menegaskan tuduhan dirinya selingkuh tidak benar. Melalui unggahan TikTok, Mahdy mengunggah bukti chat yang membongkar bahwa Sarah adalah perempuan yang ingin punya dua kekasih di waktu bersamaan.

"Awal November dia sudah menyatakan kalau dia lebih memilih cowok Jerman itu untuk menikah, dan dia bilang sama cowok Jermannya itu kalau gue selama ini untuk gimmick saja," tulis Mahdy Reza dilansir dari akun Twitter @mbakrystall.

“SISI GELAP SARAH KEIHL” tau sarah keihl selebgram(?) selebtok(?) yg baru” ini nikah sama bule? mantan dia mahdy reza habis ngespill kelakuannya si sarah, bisa”nya mau nikah masih sayang”an ampe nyari baru prewed aja yg nemenin si mahdy😭 pic.twitter.com/5ioV07U4V3 — vousmevoyez (@mbakrystall) January 28, 2024

Dalam mengurus persiapan pernikahannya, Mahdy bahkan menemani Sarah. Mahdy mengaku terus mendukung Sarah meski diduakan karena merasa sayang.

"Bahkan sampai dia mengurus pernikahannya sama si Jerman itu gue masih support, karena gue mikir gimana pun sayang sama ni orang meskipun nggak dipilih," jelasnya.

Sarah Keihl juga disebut sudah mengakui sendiri bahwa ia menyelingkuhi Mahdy Reza. Ia memilih selingkuh karena belum ingin melepaskan Mahdy, meskipun juga ingin menikah dengan pria asal Jerman.

Tak hanya itu, Mahdy Reza juga membongkar bahwa Sarah mengatur sesi lamarannya dengan pria bule tersebut. Pertemuan mereka dibuat seolah terjadi di Bali pada Desember 2023.

"Ini Desember tanggal 1-4 dia ke Bali untuk foto prewed dan dia membuat konten seakan bertemu dengan laki-laki bule baru ketemu di Bali? Dan dilamar di helikopter? Waras lagi mbak?" tuturnya.

Mahdy Reza sangat menyayangkan perilaku Sarah Keihl yang menuduhnya berselingkuh hanya untuk pernikahannya dengan pria bule di Januari ini diterima publik. Ia menyesalkan Sarah tega berbuat itu padahal ia sudah membantu pernikahannya.

"Sampai baju prewed dia gue bantuin untuk nyari dan masih mau menjatuhkan demi transisi perpindahan dari pacaran sama Mahdy Reza dan bilang diselingkuhin terus nikah. Wow so amazing! Hidupnya penuh drama, tapi masalahnya satu: Anda sehat mbak?" tegasnya.

Fakta yang dibongkar Mahdy Reza mengenai Sarah Keihl dan pernikahannya ini sontak langsung disorot netizen. Banyak netizen yang menghujat Sarah melalui kolom komentar Instagram-nya.

"Sakit bgt jdi mahdy, udh dituduh selingkuh. Ditinggal nikah, bahkan baju prewed mahdy ikut anterin, every DRAMA will get KARMA, semoga tidak mempersulit jalanmu sarah," komentar @radella***.

"Pernikahan yang harusnya sakral malah jadi mainan," ujar @mustho****.

"EVERY DRAMA WILL GET KARMA," kata @lov_inthe****.

Sejauh ini, pihak Sarah belum memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar. Sarah sendiri resmi menikah dengan Kilian Potter, Sabtu (27/1/2024) di JW Marriott Hotel Jakarta.