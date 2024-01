Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Makan Bakso Bareng Presiden Jokowi dan Prabowo, Netizen: Biar Bisnis dan Pajaknya Aman

ERA.id -Sejumlah artis dan influencer Indonesia turut menghadiri peresmian Gedung Graha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Usai acara dilaksanakan, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto makan siang bersama para artis dan influencer yang hadir. Mereka makan di Bakso dan Mie Pak Soleh, Bandongan, Magelang.

Momen makan bersama Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi ini pun dibagikan oleh para artis yang hadir, termasuk Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Pada unggahan Instagram mereka, Raffi dan Nagita membagikan sejumlah foto, salah satunya foto mereka bersama Prabowo dan Presiden Jokowi.

Pada unggahan berikutnya, terlihat juga para artis yang hadir berfoto beramai-ramai Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Terlihat juga beberapa potret mereka kompak menyapa warga sekitar.

“Gerakan Makan Bakso Bersama. Hehehe. Seneng banget ditraktir makan bakso sama pa Presiden. Terima kasih juga pa Menhan. Sehar selalu putra-putra terbaik bangsa pa @jokowi dan pa @prabowo. Love you so much pak,” tulis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di keterangan unggahan mereka.

Momen para artis dan influencer makan berasama Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto ini sontak langsung menuai perhatian publik. Banyak netizen yang memberikan kritikan terhadap momen tersebut karena menyoroti berbagai aspek.

“Kok aku miris ya sm artis2 ini yah, hanya peduli dg bisnisnya tanpa memikirkan siapa yg dipilih apakah akan baik utk Indonesia,” komentar salah satu netizen.

“Cari aman semua nih biar pajak dan bisnisnya aman,” tutur yang lain.

“Kenapa ga makan siang bareng rakyat pak, minum susu bareng rakyat. Kok makan baso sama artis, kolestrol yang ada,” tambah yang lainnya.