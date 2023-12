Makan Bareng Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda di Warung Kaki Lima, Raffi Ahmad Dicibir: Dijanjiin Apa Sih?

ERA.id - Presenter Raffi Ahmad dicibir netizen usai mengunggah momen makan bareng calon wakil presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda di warung kaki lima miliknya.

Suami Nagita Slavina, Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda terlihat menikmati makanan di warung kaki lima milik Raffi Ahmad. Saat menyantap makanan, Gibran, Raffi dan Selvi mengenakan pakaian yang sederhana.

"Terpantau @rojo.sambel kaki lima Tebet dikunjungi Mas @gibran_rakabuming dan Mba Selvi," tulis Raffi Ahmad, dikutip dari akun Instagram @raffinagita1717.

Ayah Rafathar dan Rayyanza ini menyampaikan terimakasih kepada putra sulung Presiden Jokowi dan Selvi Ananda, karena sudah makan di warung kaki lima miliknya.

"Makasih ya sudah mampir dan support usaha UMKM pasti @yudhistira_putraaa founder @rojo.sambel dan para pelaku UMKM lainnya tambah semangat buat terus bisa memajukan UMKM. Top Mantap Is The Best," katanya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka justru ramai-ramai mencibir Raffi Ahmad yang dinilai mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres-cawapres 2024.

"@raffinagita1717 dijanjiin apa sih sampe support beliau-beliau yang minim gagasan?" tanya akun @bershyan****.

"Belimbing sayur, nggak bisa debat kok dukung @raffinagita1717," komentar akun @sendirinila*****.

"Lolos dari aturan yg dibuat paman, dan didukung raffi ahmad mati nya nalar sehat kita," tulis akun @ariepra*****_.

Nama Gibran kian senter dibicarakan karena dinilai menjadi Calon Wakil Presiden dengan cara tak wajar. Tak sedikit netizen mempersoalkan aturan yang bisa diubah hanya untuk meloloskan Gibran jadi Calon Wakil Presiden.

Namun ada pula yang menyerang Gibran secara pribadi. Bukan karena statusnya sebagai Wali Kota Solo atau Calon Wakil Presiden. Dugaan dinasti politik dan mahkamah keluarga, sangat gencar dihembuskan terhadap Gibran sebagai tokoh muda di Pilpres 2024.