Pacar Tamara Tyasmara Jadi Tersangka dalam Kasus Kematian Dante, Angger Dimas: Akhirnya Diamankan

ERA.id - Polda Metro Jaya akhirnya menangkap kekasih Tamara Tyasmara berinisial YA. Kini, YA sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kematian Dante. Saat ini, YA masih dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Kabar ini sudah diketahui oleh ayah kandung Dante sekaligus mantan suami Tamara Tyasmara, Angger Dimas. Melalui media sosialnya, pria berusia 35 ini membagikan tangkapan layar berita berjudul 'Polisi Tangkap YA Terkait Kematian Anak Tamara Tyasmara'.

Dengan perasaan lega, Angger Dimas kembali menggaungkan tagar 'Justice For Dante'. Angger Dimas sangat vokal menyuarakan soal keanehan penyebab meninggalnya Dante. Ia merasa lega lantaran YA sudah ditetapkan tersangka.

"Nah #JusticeForDante, 1 tertangkap thankyou," tulis Angger Dimas, dikutip dari akun Instagram stories @anggerdimas.

Unggahan Angger Dimas (Foto: Instagram stories/@anggerdimas)

Diunggahan selanjutnya, Angger Dimas mengucapkan rasa terima kasih kepada Polda Metro Jaya dan netizen yang sudah membantu kasus ini, hingga YA ditetapkan sebagai tersangka.

"Akhirnya 1 orang sudah diamankan, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada @poldametrojaya. Warganet dan terkhusus para sahabat (semua pihak) yang membantu, this is just a beginning! #JusticeForDante," kata Angger Dimas.

Diketahui, penyidik Polda Metro Jaya sudah menangkap kekasih Tamara Tyasmara. YA ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan YA sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante.

Ade menyampaikan bahwa rekaman kamera CCTV di kolam renang lokasi meninggalnya Dante merupakan video asli tanpa rekayasa. Polisi juga sudah mengantongi hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah Dante. Kasus kematian Dante naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebagai tambahan informasi, Dante meninggal dunia saat berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (27/1/2024). Dante meninggal dunia diduga karena tenggelam di kolam renang.