Momen Kasih Sayang Makin Memorable, 5 Ide Manis Rayakan Hari Valentine

ERA.id - Hari Valentine merupakan perayaan global yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 14 Februari. Perayaan ini sebagai bentuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan.

Hari Valentine disambut dengan penuh antusiasme oleh jutaan orang di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hari yang penuh kasih sayang ini menjadi momen dinanti-nantikan.

Dengan hitungan mundur menuju Hari Valentine yang semakin dekat, banyak orang sibuk mempersiapkan hari spesial dengan pasangan.

Tetapi, karena diperingati setiap tahun, banyak ide nge-date cenderung monoton dan kehilangan kesan istimewa. Namun, kamu tak perlu khawatir.

Berikut 5 ide manis merayakan hari valentine untuk menjadikan hari kasih sayang kamu makin memorable, dari keterangan resmi Pokemon GO.

1. Berburu promo pemilu

Pada tahun ini, 14 Februari menjadi hari yang super spesial, karena Hari Valentine bertepatan dengan hari pemilu. Bukan rahasia lagi, hari pemungutan suara ini menghadirkan berbagai promo menarik bagi kamu yang sudah menggunakan hak suara. Ini adalah kesempatan kamu untuk membuat hari kasih sayang lebih menyenangkan, sekaligus menghemat budget.

2. Piknik di taman seperti di film-film

Bayangkan adegan di film-film saat pemeran utama mengajak pasangannya piknik. Kamu juga bisa menerapkannya di dunia nyata. Piknik di taman bisa jadi kesempatan berbincang tanpa gangguan untuk mengenal pasangan kamu dengan lebih baik. Paduan dedaunan rindang dan cahaya matahari yang hangat menyajikan suasana sempurna untuk menghabiskan waktu bersama pasangan.

3. Makin romantis dengan beach date

Jika kamu menginginkan atmosfer santai dalam merayakan hari kasih sayang, menjelajah di pinggir pantai dapat menjadi pilihan yang tepat. Suara deburan ombak dan hembusan angin yang menyentuh wajah dapat menambah nuansa romantis momen ini. Di Jakarta, kamu bisa merencanakan beach date di Pantai Indah Kapuk (PIK), salah satu opsi andalan yang menawarkan pemandangan memukau.

4. Hunting foto aesthetic di museum

Merayakan Hari Valentine dengan museum date bisa jadi pengalaman yang tak terlupakan! Kamu dan pasangan dapat menikmati suasana tenang sembari mengeksplorasi karya seni yang indah. Bersama-sama, kalian dapat berbagi obrolan yang menarik sambil menemukan hal-hal baru tentang seni dan sejarah.

5. Hadiah manis untuk si dia yang paling manis

Bagi kamu yang ingin go all out, ini saatnya untuk memberikan hadiah terbaik. Ketika memilih hadiah untuk pasangan, jangan lupa untuk memperhatikan minat dan keinginannya. Yakin deh, pasanganmu akan lebih tersentuh saat menerima hadiah yang dipilih dengan thoughtful.