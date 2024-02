Dituding Comot Foto Konser SNSD, Selena Gomez Tuai Cibiran Netizen

ERA.id - Selena Gomez dituding telah mencomot foto konser girl group Korea Selatan, Girl's Generation atau SNSD, yang diunggah di Instagramnya.

Pada unggahan Instagramnya, Selena Gomez membagikan sejumlah foto ketika dirinya berada di rangkaian tur konser. Salah satunya adalah foto para penonton konsernya dengan tulisan "Selenators", julukan penggemarnya.

Namun, foto penonton tersebut menampilkan lautan penggemar yang berhiaskan cahaya pink dari lighstick yang dibawa mereka. Lightstick pink tersebut diketahui milik penggemar SNSD dan sudah menjadi ciri khas mereka.

Tak hanya itu, foto tersebut juga diduga berasal dari thumbnail video berjudul "Who The Hell is Girl's Generation" di YouTube 2MinJinkJongKey, bukan dari konser Selena Gomez.

Meski Selena Gomez membatasi kolom komentar Instagramnya, unggahannya tersebut ramai dibicarakan di Twitter atau X. Terlebih setelah akun @selenagchart mengungkapkannya dan Selena Gomez dicibir netizen karena mencomot foto konser SNSD.

"Selena Gomez memposting foto penggemarnya di Revival tour, tur yang seluruhnya dilakukan di arena kecil, dengan montase di stadion konser grup K-Pop Girls Generation (SNSD)," tulis akun tersebut dengan membagikan ulang unggahan Selena Gomez.

"Ini sangat memalukan. Selena Gomez menggunakan kolase foto menunjukkan Sones (julukan penggemar SNSD) di konser SNSD dan mengklaim itu Selenators," komentar netizen lain.

"Tak satupun dari penonton dalma gambar ini milik Selena. Mereka milik Girl's Generation," tutur yang lain.

"Selena Gomez menggunakan foto konser SNSD berpikir itu penggemarnya, jahat," sambung yang lainnya.