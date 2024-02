Pilihan Mobil Keluarga dengan Harga Terjangkau di IIMS 2024

ERA.id - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 banyak menghadirkan berbagai pilihan mobil yang bisa menjadi andalan keluarga Indonesia.

Pengunjung yang datang ke pameran ini tentu bisa mendapatkan informasi seputar deretan mobil keluarga dengan harga terjangkau.

Mengutip laman Antara, Selasa (20/2/2024), IIMS 2024 digelar pada 15-25 Februari 2024 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat. Deretan informasi harga mobil yang terjangkau itu berada di bawah Rp 300 juta. Lantas, merek dan tipe mobiil apa saja?

Pada tahun ini, keluarga Low Medium Purpose Vehicle (LMPV) kedatangan keluarga baru, yakni Ertiga Cruiser Hybrid yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp288 juta.

Mobil ramah lingkungan dari Suzuki ini, menjadi varian tertinggi dari keluarga All New Ertiga Hybrid yang telah diluncurkan pada dua tahun lalu.

Untuk pilihan lengkapnya, Suzuki menawarkan model terbaru ini dengan empat pilihan seperti All New Ertiga Hybrid Cruise AT / Cool Black dengan harga Rp 299 juta, All New Ertiga Hybrid Cruise AT / Two Tone dengan harga Rp 301 juta, All New Ertiga Hybrid Cruise MT / Cool Black Rp 288 juta dan juga All New Ertiga Hybrid Cruise MT / Two Tone seharga Rp 290 juta.

Tidak hanya Suzuki yang bisa dijadikan pilihan mobil dengan harga yang terjangkau dengan pasokan teknologi yang terkini, di lain jenama yang hadir pada ajang IIMS 2024 seperti Toyota yang juga memiliki ragam pilihan kendaraan di bawah Rp 300 juta seperti Rush, Avanza dan Veloz dengan harga mulai dari Rp 237 juta sampai dengan Rp 290 juta.

Selain itu, Daihatsu juga menghadirkan kendaraan yang juga dapat dijadikan pilihan keluarga yang gemar memuat banyak penumpang di dalamnya seperti Xenia, yang dibanderol dari mulai Rp 222 juta hingga Rp 279 juta.

Di lain sisi, MMKSI juga menghadirkan kendaraan yang bisa dijadikan pilihan terbaik untuk keluarga Indonesia dengan Xpander yang dipatok tidak lebih dari Rp 300 juta.

Meski demikian, fitur-fitur yang dihadirkan kendaraan ini tidak kalah dengan kendaraan lain yang memiliki harga lebih dari Rp 300 juta.

Sedangkan untuk Mitsubishi Xpander, PT MMKSI membanderol kendaraan ini dengan harga mulai dari Rp 261 juta untuk varian GLS MT hingga yang tertinggi dibanderol dengan harga Rp 297 juta untuk Sport MT.

Wuling juga ikut bermain di kendaraan yang memiliki harga terjangkau melalui kendaraan Confero mereka yang dipatok dengan harga mulai dari Rp 207 juta melalui Confero S 1.5 My Lux MT dan tertingginya adalah Rp 297 juta melalui Confero S 1.5L AC Lux+ MT.

Begitu juga dengan Hyundai, mereka juga menghadirkan kendaraan yang bisa dijadikan pilihan melalui varian Stargazer yang dibanderol mulai dari Rp 249 juta melalui varian Active MT dengan harga Rp 249 juta hingga yang tertinggi hanya Rp 285 juta untuk Essential IVT.

Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, masih berlangsung hingga 25 Februari 2024 mendatang, dengan banyak menyajikan keseruan mulai dari aktivitas otomotif hingga penampilan para musisi terbaik ibu kota mulai pukul 20:45 WIB.