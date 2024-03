Kronologi Rachel Vennya Bongkar Kondisi Menyedihkan Hewan Milik Okin, Diduga Kelaparan hingga Anemia

ERA.id - Niko Al Hakim alias Okin menuai kritik pedas usai diduga sengaja menelantarkan hewan-hewan peliharannya. Perbuatan Okin ini dibongkar oleh mantan istrinya, Rachel Vennya.

Melalui akun Instagram eksklusif-nya, Rachel Vennya membagikan foto dari kucing hutan milik Okin dengan kondisi memprihatinkan. Dalam foto itu, kucing hutan yang diberi nama Nala itu terlihat kurus dan kotor dengan beralaskan kardus.

"Astagfirullah nyebut berkali2 deh gue liat ini semua. Kalau gak bisa ngerawat bisa kasih ke orang lain!!!" tulis Rachel Vennya.

Bukan hanya satu hewan saja, hewan lainnya yang juga milik Okin juga terlihat dalam kondisi tidak sehat. Hewan malang itu mengeluarkan nanah di bagian matanya serta jamur yang tumbuh di tubuhnya.

Rachel yang melihat kondisi tersebut pun langsung mengambil tindakan cepat demi menyelamatkan nyawa hewan-hewan malang tersebut. Ibu dua anak itu membawa hewan milik Okin itu ke dokter untuk mendapat perawatan.

Rachel Vennya murka ke Okin (X/@wrenchingband)Caption

Dari hasil pemeriksaan oleh dokter hewan, kucing hutan itu mengalami anemia, Autoimun, dehidrasi berat, hingga organ pencernaannya kosong lantaran tidak mendapat asupan makanan beberapa hari. Nala jiga didiagnosis terjangkit virus atau bakteri yang menyebabkan tubuhnya kurus.

"Bisa tenang kah hidup tau kyk gini? Kalo udh kayak gini temen2 exclusif saksinya ya, aku mau bawa anabul2 ini dan perbaiki gizinya sama ahlinya, kalo sampe diminta balik sih ga waras," tegas Rachel.

Rachel mengungkap bahwa ia mengetahui kondisi memprihatinkan dua hewan itu setelah datang ke rumah lamanya yang selama ini ditempati Okin. Dia pun mengatakan rumah tersebut dalam kondisi yang bau dan menjadi sumber penyakit.

Bukan hanya itu saja, Rachel juga mengaku sudah muak dengan kondisi tersebut. Ia juga lelah selalu menutupi hal-hal yang dinilainya tidak baik tersebut.

"Aku jujur muak banget sih sebenernya tapi gimana yah dia bapaknya anak2 gue coi gue harus jaga nama baik dia & gue masih care as a friend. Gue tulis disini krn gue capek jujur capek menutupi ini semua. At least ada bbrp yg tau apa yg gue lakuin dibelakang huru hara sosmed ini walaupun cm bagian kecil dari sakit kepala gue," ujarnya.

Mengetahui kehebohan itu, Okin pun memberikan klarifikasi di sosial medianya. Okin mengaku hewan kesayangannya itu sedang dalam kondisi sakit dan perawatan. Namun dia memastikan kondisi hewan miliknya itu sudah ditangani dengan baik.

"Nala memang lagi sakit & dalam perawatan dokter dari hari Jumat. Sempet susah makan tapi sudah teratasi dengan infus. Lagi diobservasi untuk penindakan lebih lanjut. Mereka selalu diawasi oleh keeper dan sekarang sedang diawasi dokter, doain ya gais," ujar Okin.

Lalu, Okin mengaku bahwa dirinya sudah tidak tinggal di rumah yang dihuni oleh hewan-hewan malang tersebut sejak beberapa bulan terakhir. Namun Okin menjamin kondisi hewan-hewan itu diawasi dan dirawat oleh animal keeper kepercayaannya.

"Karena gue sudah tidak kesana lagi, selama ini gue hanya tektokan via whatsapp dengan beliau dan memastikan aman-aman saja. Karena rumah tsb sudah kembali kepemilikan ke cel (Rachel), makanya mungkin dia kaget pas ngeliatnya, padahal memang sedang dalam kondisi pengobatan. Saya pun percaya dengan keeper saya karena memang beliau mencintai anak2 tsb & semua sudah case closed," tegasnya.

Meski demikian, Regina, pacar Okin, turut menjadi sasaran kemarahan netizen. Regina bahkan ikut memberikan klarifikasi atas situasi yang terjadi.

"Aku udah ngobrol sama mereka dan udah diurusin terus nih. Mereka udh membereskan semuanya yah, tp mungkin kalian yg gaterlalu tau apa2 jdn lgsg menilai tanpa mengetahui 1 sisi cerita lainnya. That's what i learned aku yakin punya pov masing2 tp aku pun ga membenarkan kalo emg ga diurus," kata Regina.

Lebih lanjut, Rachel Vennya dalam unggahan terbarunya mengatakan bahwa dua hewan yang sakit itu akan dibawa ke Jagat Satwa tanpa perizinan dari Okin. Dia juga meminta agar netizen tidak menghujat Regina atas masalah yang terjadi.

"Aku udah lega Nala & Muezza udah aku ambil dan soon akan aku taro ke Jagat Satwa dgn ada atau tidaknya perizinan dari owner aslinya. Btw aku gamau kalian hujat Egin, dia ga tau apa2 dan selama ini aku tau dia anak baik," pungkasnya.