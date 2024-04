Camillia Azzahra Putri Ridwan Kamil Putuskan Lepas Hijab, Atalia Praratya: Gadis Terkuat yang Kutemui

ERA.id - Keputusan Camillia Laetitia Azzahra alias Zara putri kandung Ridwan Kamil untuk melepas hijab berhasil mengejutkan publik. Bahkan, sang ibu Atalia Praratya juga memberikan respon atas keputusan sang anak tercinta.

Melalui unggahan di media sosialnya, Atalia membagikan foto dirinya dengan sang anak tercinta dengan mengenakan mukena. Dalam keterangan, Istri Ridwan Kamil mengaku akan tetap mencintai putri tercintanya meski sudah melepas hijab.

"Bismillah. Dear Zara, I will always love u, no matter what. Insyaa Allah," tulis Atalia, dikutip dari unggahan akun Instagram @ataliapr

"Saat mamah tidak ada, Allah yang akan memeluk dan menjagamu, akan senantiasa membimbing dan memberi petunjuk kepadamu," lanjutnya.

Atalia mengaku akan tetap mendoakan Zara apapun yang terjadi. Ia juga memuji Zara yang dinilai sebagai gadis paling terkuat.

"Be happy, zaa. Gadis terkuat yang pernah kutemui. Doa mamah dalam setiap helaan nafas," tutupnya.

Sebelumnya, Zara mengatakan keputusannya untuk melepas kerudung sudah melalui diskusi yang cukup panjang dengan keluarganya. Zara sudah mantap untuk tidak tampil berhijab lagi.

"Hi semuanya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi yang sangat amat panjang dengan keluarga aku, aku memutuskan untuk melepas kerudungku," tulis Zara, dikutip dari unggahan Instagram @camilliazr.

Tetapi, Zara tak menutup kemungkinan akan mengenakan kerudung lagi. Namun, keputusannya untuk kembali berhijab harus dari keinginan diri sendiri.

"Jikapun aku berkerudung lagi, itu harus datang dari pencarian keyakinan oleh diriku sendiri, bukan oleh permintaan lingkungan atau orang lain. Ijinkan aku memulai perjalanan pencarian ini dengan caraku sendiri," jelasnya.

"Karena bagi aku secara personal, seorang Muslim yang adalah mereka yang melakukan syariat ajaran agama dari hati. Bukan soal penampilan tapi soal hati yang bersih," lanjutnya.

Zara mencoba untuk melontarkan pengakuan ini lantaran ingin jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Perempuan yang tengah menempuh studi S1 di jurusan Arsitektur di Newcastle University, Inggris ini juga berharap agar netizen tidak berharap terlalu tinggi.

"Aku tidak suka membohongi orang lain karena aku pun tidak suka dibohongi, maka dari itu, ini adalah cara aku untuk jujur. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap aku," katanya.

"Aku bukan papaku, aku bukan mamaku, dan aku bukan kakakku. Tapi aku adalah gabungan mereka semua, semua didikan mereka selalu aku terapkan, dan aku adalah aku," lanjutnya.

Adik dari mendiang Emmeril Kahn Mumtadz ini juga meminta netizen menghargai keputusannya dan tak menyalahkan Ridwan Kamil serta Atalia Praratya.

"Jangan menyalahkan orang tua aku, mereka mendidik aku untuk menjadi perempuan cerdas, berkarakter, dan beragama. Ini semua adalah pilihanku sendiri, aku memilih momentum dimana orang tua aku sedang dalam masa tenang di dunia mereka dan juga bulan suci Ramadan," pungkasnya.