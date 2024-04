Viral Video Aksi Ayu Ting Ting Manggung, Netizen Sebut Cocok Tampil di Coachella

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video Ayu Ting Ting sedang manggung. Bahkan, sang pedangdut dipuji dan dianggap cocok tampil di panggung Coachella, festival musik paling hits di Amerika Serikat.

Akun X atau Twitter @ffarliani mengunggah kembali video lawas Ayu Ting Ting yang membawakan lagu berjudul "Minyak Wangi".

Dalam video itu, pelantun lagu "Alamat Palsu" ini mengenakan pakaian ketat tanpa lengan. Ia memadukan penampilannya sarung tangan hitam yang warnanya senada dengan pakaiannya.

Ayu Ting Ting mengenakan celana ketat dan sepaha. Ia mengenakan stoking fish net dan sepatu tinggi dengan rumbai-rumbai selutut. Rambut pedangdut berusia 32 tahun ini digerai begitu saja.

"Kata gue dia cocok sih kalo diundang ke coachella juga," tulisnya.

"Tapi emang iu tingting tuh cakep dan berbakat asal dia jangan ngomong aja," lanjutnya.

Cuitan itu dibanjiri respon netizen. Mereka setuju dan menyebut Ayu Ting Ting pantas tampil di Coachella.

Ayu Ting Ting Manggung (Twitter/ @ffarliani)

"Kata gue coachella yang pindah depok," cuit akun @haa****.

"Pas dah ini depokcella," tulis akun @BanyuSad*****.

"Sumpah dangdut harus dibawa ke coachella, dijamin pada joget," kata akun @itsme*****.

"Wkwkwkwkw iu tingting from depok goes to coachella." ungkap akun @scrog****.

Belakangan ini, Ayu Ting Ting lebih dikenal sebagai pelawak dibandingkan penyanyi dangdut. Gara-gara totalitasnya saat melawak, Ayu Ting Ting kini juga dilabeli sebagai seorang komedian. Janda anak satu ini disebut-sebut sebagai komedian wanita dengan bayaran termahal di Indonesia.