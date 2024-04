Kalah TKO Tanding Tinju, Chef Arnold Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Codeblu

ERA.id - Chef Arnold Poernomo mengucapkan selamat atas kemenangan content creator, Codeblu. Chef Arnold dikalahkan Codeblu dalam acara Holywings Sports Show seri ke-5 yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan pada Minggu (21/4/2024) malam.

Ribuan penonton menghadiri acara tinju melibatkan petarung profesional dan selebritas di Indonesia. Codeblu memberikan sejumlah pukulan yang membuat Chef Arnold jatuh tersungkur berkali-kali.

Sempat bertengkar, juri MasterChef Indonesia ini mengucapkan selamat atas pencapaian Codeblu yang berhasil mengalahkannya di ronde ketiga. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya lantaran belum berhasil menang.

"Thank you semuanya

Humbled by my lost and always keep going"

Congrats Codeblu winning dan juga babynya sehat sampai lahiranz

— Arnold.P (@ArnoldPoernomo) April 21, 2024

"Sorry guys. Congrats Codeblu," tulis Chef Arnold, dikutip dari akun X atau Twitter pribadinya.

Lebih lanjut, Chef Arnold mengakui kekalahannya. Ia juga mengucapkan selamat atas kehamilan istri Codeblu dan mendoakan agar sehat hingga persalina.

"Terima kasih semuanya. Merasa rendah hati karena kehilanganku dan selalu terus berjalan. Congrats Codeblu winning dan juga babynya sehat sampai lahiran." jelasnya.

Sebelumnya, Chef Arnold merasa geram lantaran restorannya sempat dikritik oleh Codeblu. Menurutnya, Codeblu menyambangi rumah makannya pada Desember tahun lalu. Saat itu, Chef Arnold sampai menangis dan malu muncul didepan publik usai dikritik Codeblu.

Pria berusia 35 tahun ini tak terima restorannya dipermalukan oleh Codeblu. Chef Arnold mengatakan Codeblu salah berurusan dengan dirinya. Bahkan, Chef Arnold merasa Codeblu bakal terkena getah akibat mulut pedasnya.