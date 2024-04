Lucinta Luna Lakukan Operasi Pita Suara, Perban di Leher Terlihat Mengerikan

ERA.id - Lucinta Luna melakukan operasi pita suara di Thailand. Bahkan, perban di leher Lucinta Luna terlihat sangat mengerikan. Kini, Lucinta Luna sudah kembali ke Jakarta usai menjalani operasi pita suara.

Lewat unggahannya, Lucinta Luna membagikan foto terbaring di atas sofa. Ia memperlihatkan kondisinya dengan mata terpejam dengan kondisi fisik yang melelahkan. Terdapat perban di leher begitu mengerikan, yakni bekas bagian operasi.

Dibagian caption-nya, Lucinta Luna mengatakan saat itu menjadi hari kedua usai menjalani operasi. Ia kini harus istirahat total dan tidak boleh berbicara.

"Hari kedua, setelah operasi pita suara bagian dua. Aku harus istirahat dan tak boleh bicara," tulis Lucinta Luna menggunakan bahasa Inggris.

Unggahan sebelumnya, artis berusia 34 tahun ini mengatakan perjuangannya melakukan operasi seperti Ibu Kartini. Ia melakukan operasi lantaran resah dengan kritikan banyak orang.

Baginya, banyak orang mengakui penampilannya yang memang sudah semakin menawan. Hanya saja dia diminta tidak sering berbicara karena suaranya masih terdengar jantan layaknya kaum adam.

"Perjuanganku untuk menjadi orang yang kuat seperti Ibu Kita KARTINI. Kalian selalu bilang Lucinta cantik asal jangan ngomong , cantik yah tapi suaranya macam abang abang kuli," katanya.

"Dan inilah kita tggu lihat hasilnya. Alhamdulillah udah smpe Jakarta. Rehat sejenak OP Pita Suara Part. 2," lanjutnya.

Lucinta Luna menetap cukup lama di negara tetangga Indonesia itu menjaga kualitas suaranya. Ia yakin suaranya nanti akan seperti Agnez Mo.

"My voice request look like AGNEZ MO. SELAMAT HARI KARTINI," katanya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka menasehati Lucinta Luna yang kembali melakukan operasi.

"Segitunya hidup sementara ,, demi apa nikmat nya dia di mna ,dan syukur nya,, astohfirullah 1000x ,, mumpung lagi istidraj ya mas," tulis akun @yatno_ahmad_khoi****

"Ka jangan banyakin op takutnya nanti kaya alm Michel jeckson,, jadi tidak karuan karuan," komentar akun @fark****

"Subhanallah... Tidak ada ketenangan ketika seseorang berjalan tdak sesuai kodratnya, bersyukur adalah kunci kebahagiaan, smoga Allah sentuh hati kita smua utk tidak smakin berbuat melampoi batas.. Aamiin," kata akun @mama_*****