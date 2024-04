Diduga Jadi Selingkuhan Rizky Nazar, Salsabilla Adriani: Fitnah!

ERA.id - Salsabilla Adriani buka suara terkait kabar yang menyebut dirinya menjadi orang ketiga di dalam hubungan Rizky Nazar dan Syifa Hadju. Salsa mengaku tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh netizen.

"Sebenarnya aku ga pernah melakukan ini tp sebelum ini makin melebar, saat itu aku pergi rame-rame, ada dosma dll dan memang tidak terjadi apa-apa. Aktifitas yang kalian sebut ga seperti yang dipikirkan," tulis Salsabilla Adriani dikutip akun X @lulipooopp, Kamis (25/4/2024).

Lalu, kata Salsa, keputusannya untuk diam dalam masalah yang kali ini menyeret namanya tidak akan mengubah pandangan apapun terhadap dirinya. Dia pun menyebut semua tuduhan netizen tidak benar dan fitnah belaka.

"Aku mau ngomong bagaimana lagi juga ada aja yang goreng lagi, aku pilih diam ketikan kalian pun semakin pedas dan jatohnya sudah fitnah bukan?" ungkapnya.

Klarifikasi Salsabilla Adriani (X/@lulipooopp)

Pelantun "Malaikat Baik" itu pun mengaku sudah berbicara dengan Syifa Hadju maupun Rizky Nazar atas masalah yang terjadi. Salsa menegaskan hubungan dia dan Syifa Hadju baik-baik saja.

Salsa pun meminta agar netizen tidak lagi menyebarkan fitnah atau berita tidak benar tentang dirinya. Dia juga memastikan sudah memiliki pasangan sehingga tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan.

"Kita baik-baik aja dan kayak haduh ada apa lagi sih ini hahaha. Jadi please banget stop huru hara, kita semua udah punya kehidupan dan pasangan masing-masing ya," tegasnya.

"Don't trus everything you see, even salt looks like sugar right?" sambung Salsa.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Rizky Nazar dan Syifa Hadju putus akibat adanya orang ketiga, yakni Salsabilla Adriani. Isu ini berawal dari Syifa Hadju yang mendadak menghapus semua foto kebersamaan dirinya dengan Rizky Nazar. Selain itu, ada pun salah satu netizen yang menyebut Rizky Nazar selingkuh.

Saat Syifa Hadju melakukan siaran langsung di TikTok, ada salah satu netizen yang mengaku sempat memergoki Rizky Nazar berada di sebuah klub di Bali bersama Salshabilla Adriani.

"Kak, aku ketemu Rizky di La Favela," kata netizen dengan akun @carooo***.

"Syifa kamu harus tau Rizky sama Salsha di Lafel," timpal @jaq***.

Bukan hanya itu saja, salah satu netizen juga mengaku melihat Rizky Nazar dan Salsha tengah berpelukan mesra.

"Ketemu Rizky sama Salshabilla peluk-pelukan mesra banget," kata akun @ciup***.

Selain itu, beredar pula momen yang diduga Rizky Nazar dan Salshabilla Adriani tengah berpelukan di klub tersebut. Dalam video itu terlihat seorang pria dan wanita sedang berpelukan.

Meski video itu terlihat buram, banyak netizen yang menduga pria itu adalah Rizky Nazar, dan wanita yang dipelukannya adalah Salsabilla Adriani.