Perankan Tokoh Antagonis di Queen of Tears, Park Sung Hoon Pernah Dipukul Ibu-ibu di Restoran

ERA.id - Aktor Park Sung Hoon berhasil menyajikan akting memukau sebagai pemeran antagonis, Yoon Eun Seong di drama Queen of Tears. Berkat aktingnya yang begitu mendalami, karakter Yoon Eun Seong pun membuat penonton kesal.

Park Sung Hoon mengaku mengetahui bahwa banyak penonton yang membenci karater yang diperankannya tersebut. Terlebih drama Queen of Tears sangat populer secara global.

“Drama ini menerima banyak cinta, tapi saya menerima banyak kebencian,” kata Park Sung Hoon saat jadi bintang tamu di You Quiz on the Block, dilansir dari Koreaboo.

Kekesalan penonton pun diterima Park Sung Hoon secara langsung di kehidupan nyatanya. Ia mengaku belum lama ini dipukul oleh seorang ibu yang merasa kesal melihat sikap jahat karakter Yoon Eun Seong yang diperankannya.

“Baru-baru ini aku dipukul dari belakang oleh seorang bibi di sebuah restoran,” tambahnya.

Sebelum penayangan episode terakhir Queen of Tears, pada Minggu (28/4/2024) kemarin, Park Sung Hoon juga meminta maaf kepada para penonton lewat media sosialnya. Ia juga berterima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan drama tersebut dari awal hingga akhir.

“Aku merasa telah berkontribusi banyak dalam membuat penonton marah sepanjang drama (karena karakterku), jadi satu sisi, aku merasa menyesal. Tapi peran hanyalah peran, jadi aku meminta atas nama Eun Seong agar kamu memaafkannya,” tuturnya dilansir dari Soompi.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pemirsa Queen of Tears, yang telah tertawa dan menangis bersama kami,” pungkas Park Sung Hoon.