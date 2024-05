Bukan Keturunan Orang Kaya Seperti yang Dirumorkan, Park Sung Hoon Ungkap Kesulitan Ekonomi di Masa Lalu

ERA.id - Bintang drama Queen of Tears, Park Sung Hoon belum lama ini berbagi tentang kehidupannya di masa lalu saat bertamu di acara You Quiz on the Block. Ia menegaskan bukan keturunan orang kaya seperti dirumorkan dan mengalami banyak kesulitan, termasuk ekonomi sebelum populer menjadi seorang aktor.

“Teori chaebol (anak konglomerat) benar-benar tidak masuk akal. Ketika saya sekolah menengah, keluarga saya sangat miskin,” ungkap Park Sung Hoon dilansir dari Soompi.

Park Sung Hoon mengatakan bahwa ia adalah tulang punggung keluarga saat ini. Ayahnya dahulu yang bekerja di bank kena PHK saat terjadi krisis moneter di akhir tahun 90an dan tidak bisa bekerja lagi usia mengalami pendarahan otak.

Ketika kecil ia mengaku hanya bisa melihat dan menunggu teman-teman sekolahnya jajan. Tak hanya itu, kesulitan juga masih dialami Park Sung Hoon meski ia sudah menjadi seorang aktor.

Kariernya sebagai seorang aktor selama 10 tahun tidak begitu melejit. Ia masih harus tinggal di ruang bawah tanah selama 7 tahun, yang jika turun hujan akan mengalami banjir.

“Saya tinggal di ruang semi-basement yang ditampilkan dalam film Parasite selama sekitar 7 tahun,” tuturnya.

Namun, keadaannya membaik setelah selama tiga tahun terakhir namanya sebagai aktor melejit. Ia terkenal dengan peran antagonis, mulai sebagai Jeon Jae Jun di drama The Glory, hingga yang terbaru sebagai Yoon Eun Seong di drama Queen of Tears.