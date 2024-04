4 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Menyaksikan Bagian Terakhir Queen of Tears

ERA.id - Serial Korea Queen of Tears yang mulai tayang di Netflix pada 9 Maret lalu akan segera sampai di empat episode terakhirnya. Ditulis oleh Park Ji-eun yang mendapat banyak pujian melalui serial Crash Landing on You, Queen of Tears menghadirkan dinamika perjalanan pernikahan ahli waris konglomerat generasi ketiga bernama Hong Hae-in (Kim Ji-won) dan Baek Hyun-woo (Kim Soo-hyun), pria sederhana dan putra dari seorang kepala desa.

Kemelut mulai muncul saat mereka memasuki tahun ketiga pernikahan dan intrik politik perusahaan mewarnai hubungan mereka yang naik turun. Menjelang penayangan bagian terakhir Queen of Tears, simak hal-hal berikut yang layak diketahui sebelum Anda menuntaskan serial ini.

1. Perjalanan cinta Hong Hae-in & Baek Hyun-woo

Awal kisah cinta yang manis ternyata bergeser menjadi hambar di tahun ketiga pernikahan mereka. Baek Hyun-woo bahkan digambarkan merasa amat ketakutan pada sosok Hong Hae-in yang ketus, juga anggota keluarga Hae-in yang acuh tak acuh. Situasi ini berubah drastis kala terungkap Hae-in mengidap penyakit mematikan dan membuat Hyun-woo berpikir ulang tentang segalanya, termasuk perasaannya terhadap sang istri.

Serial Korea, Queen of Tears (Kredit foto: Netflix)

Hubungan keduanya yang sempat renggang pelan-pelan kembali menghangat seiring perjalanan mereka mengupayakan kesembuhan Hae-in. Walau canggung sembari sesekali disisipi momen-momen menggemaskan, Hyun-woo dan Hae-in menemukan lagi perasaan cinta yang terdahulu. Dengan kehadiran Yoon Eun-sung yang menaruh hati pada Hae-in sekaligus memicu keruntuhan keluarga di balik grup Queens, akankah kebahagiaan menanti Hyun-woo dan Hae-in di ujung cerita?

2. Kondisi kesehatan Hong Hae-in

Hae-in yang terbiasa mengendalikan segalanya dalam karier dan hidupnya harus berhadapan dengan vonis dokter bahwa usianya diramalkan tinggal tiga bulan lagi. Tumor otak yang ganas dan langka membuat Hae-in hampir tak punya harapan sembuh, namun ia terus berjuang mencari jalan lain, termasuk pergi ke Jerman untuk teknik pengobatan anyar yang mutakhir. Penonton dibuat terenyuh kala akibat penyakitnya Hae-in mengalami hilang ingatan sesaat atau halusinasi, juga ketika di satu titik ia tak mampu mengenali orang sehingga salah mengira Yoon Eun-sung sebagai Hyun-woo.

Serial Korea, Queen of Tears (Kredit foto: Netflix)

Menjelang momen-momen penghabisan serial ini, penyakit Hae-in menjadi faktor penentu bagi hubungannya dengan Hyun-woo serta jalan cerita Queen of Tears. Mungkinkah ada keajaiban di akhir kisah ini?

3. Terungkapnya sisi lain dari para karakter

Setelah episode-episode awal menunjukkan karakter Moh Seul-hee yang halus dan mengayomi sang ketua, Hong Man-dae, terkuaklah bahwa ia justru merupakan otak di balik keruntuhan keluarga Queens. Ia bekerja sama dengan Yoon Eun-sung, sosok pengusaha sukses yang ternyata merupakan anaknya dan dititipkan di panti asuhan dulu kala. Walau di episode-episode terbaru Eun-sung terlihat berbeda pendapat dengan Seul-hee yang mengincar harta Hong Man-dae, siapa yang tak geram saat Eun-sung senantiasa bersikap culas bahkan memberi perintah agar Hyun-woo dibunuh?

Di sisi lain, penonton juga terkejut saat adik ipar Hae-in, Cheon Da-hye, bersekongkol dengan Eun-sung. Setelah mencuri sejumlah harta milik keluarga suaminya, Hong Soo-cheol, Da-hye kabur dan membawa pergi anak mereka. Namun setelah beberapa saat Da-hye tampak menyesali keputusannya dan mengejutkan semua orang ketika tiba-tiba ia muncul di Yongduri, desa asal Hyun-woo dan tempat keluarga Hae-in bersembunyi sementara.

4. Elemen keluarga dan relasi yang manis

Konflik tajam dan hubungan yang dingin di keluarga Hong Hae-in dalam episode-episode awal menjadi kontras dengan kehangatan di antara anggota keluarga Baek Hyun-woo. Kejutan hadir ketika Hae-in yang biasanya terlihat ketus dan berjarak dengan siapa saja tiba-tiba hadir di Yongduri untuk mendukung kampanye sang bapak mertua. Hubungan antara dua keluarga semakin cair ketika ayah, ibu, bibi, dan adik Hae-in harus diam-diam mengungsi ke Yongduri akibat ulah Eun-sung.

Serial Korea, Queen of Tears (Kredit foto: Netflix)

Walau awalnya tidak mulus, lama-kelamaan seluruh anggota keluarga menjadi semakin dekat, termasuk dengan sejumlah warga desa yang selalu ringan tangan membantu. Kondisi Hae-in juga membuat orang tua dan adiknya bersimpati dan akhirnya bersikap lebih manis. Tak hanya itu, relasi antara rekan kerja maupun bawahan-atasan juga menghadirkan momen-momen yang menyentuh. Asisten Hong Hae-in membantunya menyelidiki perbuatan jahat Eun-sung dan Kim Yang-gi sang pengacara yang juga teman Hyun-woo selalu siap mendedikasikan dirinya untuk mengungkap kebenaran.

Apakah Anda sudah siap untuk menyaksikan empat episode terakhir Queen of Tears? Pastikan Anda tidak melewatkan penghabisan kisah menawan ini pada 20-21 dan 27-28 April 2024, hanya di Netflix!