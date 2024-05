Gading Marten, Wendi, dan Tora Sudiro Kena Prank The Prediksi Pakai Kostum Superhero

ERA.id - Klub motor The Prediksi kompak prank Gading Marten, Wendi Cagur, dan Tora Sudiro. Mereka kena prank lantaran ketiganya mengenakan kostum super hero. Sementara, anggota The Prediksi lainnya hanya mengenakan kaus hitam.

Lewat Instagram pribadinya, Tora Sudiro mengaku semua member The Prediksi janjian mengenakan kostum super hero ketika bertemu. Rupanya, aturan itu hanya berlaku bagi anggota yang berulang tahun di bulan Mei.

Tora Sudiro merayakan ulang tahun yang ke-51 tahun pada 10 Mei. Sementara, mantan suami Gisella Anastasia itu berulang tahun yang ke-42 tahun pada 8 Mei. Tanggalnya sama seperti Gading, Wendi berulang tahun yang ke 45 tahun.

Wendi kena prank The Prediksi

Tentunya, prank ini berhasil lantaran ketiganya kompak memakai kostum super hero. Suami Mieke Amalia ini mengenakan kostum kura-kura ninja. Gading Marten memakai kostum Deadpol dan Wendi cosplay menjadi Wonder Woman.

Ketiganya langsung jadi bulan-bulanan oleh anggota The Prediksi lainnya. Akan tetapi, anggota The Prediksi lainnya tampak membawa kue sembari menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun".

"Janjiannya semua dateng pake baju superhero, ternyata yg ulang taun aja yg di kerjain jaya jaya jaya bhangshaaatttttttt," tulis Tora Sudiro, dikutip dari unggahan Instagram @t_orasudi_ro.

Putra kandung Roy Marten ini juga mengunggah momen saat kena prank mengenakan baju superhero. Gading yakin jika anggota The Prediksi lainnya sengaja membuat grup lagi untuk mengerjai dirinya, Wendy dan Tora Sudiro.

"Group an**ng emang!!!!!! Yang bday kena smuaa. Make bajunye stengah jam, nyampe di ketawain doang bangsattttt!!! Ada group di dalam group ya ini ngakak sampe nangis berhasil surprisenya. Fak u all so much," kata Gading.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka langsung tertawa usai melihat momen Gading, Wendi dan Tora Sudiro kena prank dari anggota The Prediksi dengan mengenakan kostum superhero.

"Hahahahaha kena prank, happy birthday lagi yawww," komentar akun @is****66.

"Sumpah sakit perut," tulis akun @henhenso*****.

"Gimmick abiszz next siapin surprise party untuk soleh dong. Pasti geger banget tuh." lanjut akun @bali.ya_pp****.