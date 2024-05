Geram Sering Dijodohkan dengan Aliando, Prilly Latuconsina: Bisa Stop Nggak?

ERA.id - Prilly Latuconsina meluapkan rasa kekesalannya dengan netizen yang sering menjodohkan dirinya dengan Aliando Syarief. Bahkan, Prilly meminta agar netizen menyetop perjodohan dirinya dengan pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (GGS).

Dari akun Instagram @rumpi_gosip, terdapat tangkapan layar netizen yang berharap agar mantan kekasih Maxime Bouttier ini berjodoh dengan Aliando.

"Sama Ali (Aliando) saja kak InsyaAllah," tulis netizen kepada Prilly Latuconsina.

Mengetahui komentar itu, Prilly Latuconsina langsung memberikan tanggapan. Perempuan berusia 28 tahun ini meminta agar netizen itu berhenti mengkaitkan dirinya dengan Aliando.

"Bisa stop ga sih," tegasnya.

Bintang film Kukira Kau Rumah ini merasa siapapun yang menjadi jodohnya adalah kehendak sang pencipta. Ia merasa apapun yang sudah dijalaninya sudah membuat bahagia. Prilly juga ingin mendapatkan pasangan dari dirinya sendiri.

(Instagram/@rumpi_gosip)

"Kaya maksain kehendak. Lama-lama risih juga setiap konten ada aja komennya. I’m happy on my own. Please respect that," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka sependapat dengan Prilly Latuconsina yang risih dengan komentar perjodohan tersebut.

"Aku aja yg cuma lihat risih lihat Prilly dijodohin sm Aliando. Mana Aliando jg kesannya ngarep banget sm Prilly," komentar akun @kimjun****

"Bagus lah berarti Prilly artis yang benar karakternya dewasa kualitasnya bagus Prilly risih dicomblangin dijodohin dengan Aliando. Karena ada juga artis tidak terkenal yang malah kesenangan kalo dibilang serasi cocok dengan orang yang bukan pasangannya. Ya itulah bedanya artis terkenal dengan orang tidak terkenal," tulis akun @sparkle.glamour.*****

"Netizen sekarang hobi banget jd tukang jodoh jodohin orang. Terus ketika gak sesuai dgn ekspektasi mereka, eh mereka malah marah-marah, kecewa," lanjut akun @indra_****

Diketahui, Prilly Latuconsina dan aktor berusia 27 tahun ini dikabarkan pernah dekat saat remaja, ketika sama-sama membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Srigala. Kemistri keduanya begitu melekat hingga keduanya kerap dipasangkan dalam berbagai judul sinetron.

Hingga akhirnya, ketika dewasa baru terungkap Aliando Syarief dan Prilly Latuconsina pernah menjalin asmara saat remaja. Banyak para penggemar yang menyayangkan keduanya memilih berpisah. Sehingga, sekarang ini masih banyak yang tetap menjodohkan Prilly dengan Aliando.