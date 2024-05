Syahrini Umumkan Hamil Anak Pertama, Reino Barack: Petualangan Terbesar Segera Dimulai

ERA.id - Penyanyi Syahrini mengumumkan kabar kehamilan anak pertamanya melalui media sosial. Pelantun lagu "Sesuatu" ini juga pamer baby bump di usia kandungan 7 bulan.

Dalam foto itu, Syahrini memakai busana putih yang memperlihatkan perut buncitnya. Sementara itu, Reino Barack terlihat gagah mengenakan jas abu-abu dan tampak sangat bahagia menyambut anak pertamanya lahir ke dunia.

Mantan kekasih Luna Maya itu juga menunjukkan tengah mencium baby bump istrinya. Di 1bagian caption, Syahrini memberikan tagar hamil tujuh bulan.

"Bismillahirrahmannirrahim. We made one wish and it came true (kami membuat satu harapan dan itu menjadi kenyataan). #PrincesSyahrini

#7MonthsPregnant #Singapore_Mei2024," tulis Syahrini, dikutip dari akun Instagram @princessyahrini.

Tak hanya Syahrini, Reino Barack juga mengunggah momen kehamilan sang istri. Pria berusia 38 tahun ini juga mengisyaratkan bahwa dirinya siap mengarungi petualangan baru menjadi seorang ayah.

"Our greatest adventure is about to begin (Petualangan terbesar kita akan segera dimulai," kata Reino Barack.

Unggahan Instagram Syahrini maupun Reino Barack mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka mengucapkan selamat kepada Reino Barack dan Syahrini atas kehamilan anak pertama.

"Masya Allah ikut bahagia dan terharu tetehku sayang & pak @reinobarack. Bismillah dilancarkan dan sehat selalu untuk Mommy dan baby-nya. Luv luv," komentar Kiky Saputri.

"Ah MasyaAllah tabarakAllah tetehhh ikut seneng , terharu y Allah sehat trs y dd dam mom nya," tulis Zaskia Gotik

"Alhamdulillaah Ya Allah, selamat jamaaaah kesayanganku @princessyahrini & pak @reinobarack , sing sehat dan lancar sagalana," kata Melly Goeslaw

"Alhamdullilah teteh ikut seneng bgttt!!!" lanjut Prilly Latuconsina.

Seperti diketahui, Syahrini dan Reino Barack menikah di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 silam secara tertutup. Setelah 5 tahun pernikahan, akhirnya Syahrini hamil anak pertama dari Reino Barack.