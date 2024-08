Bungkam Mulut Haters, Syahrini Pamerkan Proses Melahirkan dan Reino Barack Mengazani Anak

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Syahrini dan Reino Barack.

Setelah penantian panjang, Syahrini akhirnya melahirkan sang buah hati pada Kamis (18/2024). Putri pertama Syahrini dan Reino Barack dipanggil dengan nama Princess R.

Di tengah kabar bahagia itu, Syahrini banyak haters yang mencibirnya. Syahrini sering kali dituding hamil hingga lahiran palsu oleh hatersnya.

Istri Reino Barack ini juga dituding lahiran palsu, karena tidak pernah memperlihatkan wajah bayinya. Selain itu, Syahrini juga mengenakan makeup ketika lahiran.

Untuk membungkam mulut jahat para haters, pelantun lagu "Sesuatu" ini membagikan proses detik-detik melahirkan dan momen Reino Barack mengazani anaknya lewat unggahan terbarunya.

Pada bagian caption, Syahrini menyebut dirinya dan anaknya kelak akan merayakan ulang tahun bersamaan. Sebab, mereka memiliki tanggal kelahiran yang sama.

Singapore 1st Of August 2024, ~ Alhamdulillah Welcome To The World, Our Precious Princess ‘R‘, Weight 3830gr, Height 51cm, We Will Forever Celebrate The Same Birthday," tulis Syahrini, dikutip dari akun Instagram @princessyahrini.

Dalam video itu memperlihatkan proses persalinan. Perempuan berusia 44 tahun ini dan keluarga menyeleggarakan acara tumpengan. Selanjutnya, ada pun doa yang disampaikan oleh mantan kekasih Luna Maya ini.

"Sehatkanlah putri hamba yang ada di dalam kandungannya ya Rab. Gantikan rasa tidak nyaman setiap harinya, setiap malamnya, dan rasa sakit yang sedang istri hamba alami dengan lahirnya anak yang sempurna," kata Reino Barack.

Tampak dalam foto tersebut, Reino Barack memegang kaki mungil bayinya, kemudian Syahrini juga ikut memegangnya.

Ditampilkan juga beberapa dokumentasi beberapa hari sebelum kelahiran, seperti melakukan gender reveal, doa bersama, hingga potong tumpeng bareng keluarga.

Sayangnya, Syahrini dan Reino Barack belum ingin memperlihatkan wajah putrinya ke publik, sehingga bagian wajah masih disensor di dalam video.

Penyanyi kelahiran Bogor ini sudah mendekorasi kamar inapnya dengan tema serba pink. Selain bertabur bunga dan balon, di pintu serta ranjangnya juga diberi pita pink besar sekaligus dengan boneka kelinci.

Suasana haru menyeruak di kamar operasi. Tak lama kemudian, nyanyian selamat ulang tahun untuk Syahrini menggema.

Reino Barack menemani Syahrini selama proses operasi hingga tangisan pertama terdengar. Suaranya begitu nyaring hingga membuat Syahrini dan Reino Barack diliputi rasa kebahagiaan. Suasana harus menyeruak di kamar operasi.

Unggahan itu dibanjiri respon sesama selebriti. Mereka mengucapkan selamat atas kelahiran anak Syahrini.

"Ya Allah, bener-bener gambaran sabar itu buah nya sangat manis . Sekali lagi selamat yaa kesayangan @princessyahrini dan pak @reinobarack , Allah SWT selalu jaga,” tulis Melly Goeslaw.

“Alhamdulillah ya Allah, selamat tteh syg y, so happy for you,” komentar Ayu Ting Ting.

"YaAllaaaaaaah selamat teteh dan Pak @reinobarack aaaaaak ikut nangiiiiis terharuuu.. Masya Allah Alhamdulillaaaah," sahut Kiky Saputri.

“So happy for both of you. Selamat dan berkah kesehatan dan kebahagian utk anak tercinta dan orang tuanya,” kata Titi Radjo Padmaja.